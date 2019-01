Corée du Sud - Combien de matches Heung-min Son va-t-il rater avec Tottenham en raison de la Coupe d'Asie ?

Le tournoi n'arrive pas à un moment idéal pour Tottenham, qui espèrera voir son attaquant revenir le plus tôt possible.

Tottenham est toujours engagé sur quatre tableaux à l'entame de 2019 et les matches se succèdent. Les hommes de Mauricio Pochettino sont en course pour remporter le titre en Premier League, la FA Cup, sont qualifiés pour les demi-finales de la League Cup (Carabao Cup), et affronteront le Borussia Dortmund en huitièmes de finale de Ligue des champions. Après une période des fêtes chargée il n'y aura donc pas de repos pour les Spurs, et la tâche sera d'autant plus difficile que l'un de leurs meilleurs joueurs, Heung-min Son, sera absent pour plusieurs semaines.

L'attaquant, qui avait déjà manqué plusieurs matches au mois d'Août dernier pour participer aux Jeux d'Asie, a été sélectionné pour disputer les Coupe d'Asie avec la Corée de Sud. Cela signifie qu'il pourrait manquer cinq matches dans une période cruciale pour Tottenham. Il a manqué le premier match des Coréens contre les Philippines pour participer aux matches des Spurs contre Chelsea en League Cup et Manchester United en Premier League, hier. Il rejoindra sa sélection pour la deuxième rencontre contre la Chine, mercredi 16 janvier.

Quels matches de Tottenham va-t-il manquer ?

Date Match Compétition 20 janvier Fulham vs Tottenham Premier League 24 janvier Chelsea vs Tottenham* League Cup (Carabao Cup) 26 janvier Crystal Palace vs Tottenham* FA Cup 30 janvier Tottenham vs Watford* Premier League 2 février Tottenham vs Newcastle* Premier League

*en fonction du parcours de la Corée du Sud

"Ce n'est pas évident pour moi de quitter l'équipe à un moment aussi important", a déclaré Son sur Sky Sports. La Corée du Sud s'est qualifiée pour la phase finale de la Coupe d'Asie, ce qui signifie que le joueur sera également absent pour le match de Premier League contre Fulham, le 20 janvier.

Dans le pire scénario pour Tottenham, à savoir si la Corée va jusqu'en finale, le joueur de 26 ans ne serait de retour que lors du match de Premier League contre Leicester, le 10 février.

Quels autres joueurs participent à la Coupe d'Asie ?

Son n'est pas le seul joueur majeur à participer à la Coupe d'Asie. Newcastle devra se passer de Ki Sung-yeung, également sélectionné avec la Corée du Sud, et de Yoshinori Muto, appelé avec le Japon. Brighton devra faire sans son gardien n°1 Matt Ryan, parti représenter l'Australie et l'international iranien Alireza Jahanbakhsh. Le duo du PSV Trent Sainsbury et Aziz Behich font aussi partie de l'équipe australienne, tout comme la star du Celtic Tom Rogic. Enfin, Southampton fera sans le capitaine nippon, Maya Yoshida.