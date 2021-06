Copa America, Neymar décisif pour le Brésil et en pleurs

Buteur ce jeudi soir avec le Brésil, Neymar s’est rapproché un peu plus du record de buts de Pelé. Ce dernier lui a d’ailleurs rendu hommage.

L’Europe du foot n’a d’yeux que pour l’Euro 2020 qui se déroule depuis une semaine aux quatre coins du continent, mais l’Amérique du Sud n’est pas en reste avec l’édition 2021 de sa Copa America.

Jeudi soir, le Brésil s’est facilement imposé contre le Pérou (4-0) et a signé une deuxième victoire en deux matches dans la compétition.

Déjà buteur lors du match d’ouverture, Neymar a remis ça, jeudi, et était visiblement ému à la suite de cette nouvelle réalisation qui l'a rapproché encore plus du record de Pelé en tant que meilleur buteur de tous les temps de la Seleçao, et a donné une interview émouvante après le coup de sifflet final.

"C'est émouvant pour moi, j'ai traversé beaucoup de choses ces deux dernières années, c'était difficile. Ces chiffres (de buts) ne sont rien de plus que ma joie de jouer pour le Brésil, de représenter mon pays, ma famille. Nous y allons tous à travers un moment très atypique, un moment très dur au Brésil et ailleurs"

"Être un modèle pour quelqu'un, rendre les gens heureux, ça donne ma joie. J'aime l'histoire que j'écris ici, je veux que ma famille et mes amis soient fiers. J'espère que tous ceux qui aiment ce jeu sont fiers de moi, parce que ces chiffres ne veulent rien dire, seulement la fierté de représenter le Brésil"

Ensuite, Pelé a profité des médias sociaux pour féliciter son successeur et espère que Neymar dépassera son total de buts. Avec désormais 68 buts, la star du PSG n’est plus qu’à neuf longueurs de supplanter l’idole brésilienne et ses 77 buts en 92 sélections.

"Chaque fois que je vois ce garçon (Neymar), il sourit. Et il est impossible de ne pas sourire en retour, c'est contagieux. Comme tous les Brésiliens, je suis toujours heureux de le voir jouer. Et ce soir, il a fait un pas de plus vers mon objectif record pour la Selecao."

"Et je suis convaincu qu'il y arrive, avec la même joie que j'ai depuis que je l'ai vu jouer pour la première fois."

Avant de penser à ce record, Neymar a désormais une mission : gagner cette Copa America, lui qui n'avait pu être présent pour le sacre de 2019.