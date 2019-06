Copa America - Messi : "L'Argentine va le faire"

En marge du match nul face au Paraguay (1-1), Lionel Messi est revenu sur le parcours compliqué de sa sélection et croit encore en la qualification.

Après une première défaite pour son entre en lice dans la compétition face à la (0-2), l’Albiceleste était contrainte de ne pas réaliser un deuxième faux-pas face au . Seulement, malgré un but de Lionel Messi sur pénalty, les hommes de Luis Scaloni ont été contraint de se contenter d’un triste match nul 1-1.

Mais la Pulga semble encore confiant pour la qualification de l’ en quarts de finale. "Nous étions bien jusqu'au but, qui est sorti de nulle part. Le vestiaire est affecté par la situation. Nous devons penser de manière positive, avoir confiance en nous. Et penser que, s'ils avaient converti le penalty, nous n'aurions plus aucune option..."

"Ce serait fou de ne pas passer. On va le faire. On traverse un moment difficile, mais on est focalisé sur la victoire (contre le , ce dimanche)" a déclaré le numéro 10 et capitaine de la sélection argentine en zone mixte après la rencontre.

Lionel Messi et sa sélection n’ont donc désormais plus le choix. Une victoire contre le Qatar est impérative pour espérer continuer l’aventure au . En cas de défaite ou de match nul du Paraguay face à la Colombie dimanche, l’Argentine pourrait même terminer à la deuxième place en cas de succès face au pays invité, dimanche à Porto Alegre (21h).