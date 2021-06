Copa America - L'Argentine s'offre un premier succès contre l'Uruguay (1-0)

Tenue en échec par le Chili d'entrée (1-1), l'Albiceleste a cette fois conservé sa cage inviolée pour l'emporter face à l'Uruguay (1-0).

Deuxième match et première victoire pour l'Argentine dans cette Copa America, dans la nuit de vendredi à samedi. Tenus en échec par le Chili pour leur entrée en lice malgré un coup-franc sublime de Lionel Messi, les coéquipiers de la Pulga font déjà un grand pas vers une qualification en quarts de finale (pour rappel, les quatre premiers de chaque poule de cinq gagnent le droit de poursuivre l'aventure).

L'Albiceleste n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour prendre les devants face à l'Uruguay. Alors que l'on joue la 13e minute, le centre de Lionel Messi est repris de la tête par Guido Rodriguez pour ouvrir le score.

Le but du milieu de terrain du Betis restera le seul de la rencontre, malgré les tentatives de Luis Suarez et Edinson Cavani pour essayer de ramener une Celeste qui disputait là son tout premier match dans le tournoi.

En face, Lionel Messi s'est une nouvelle fois montré très à son aise pour permettre à l'Argentine de se montrer dangereuse à plusieurs reprises, sans parvenir à inscrire le but du break. Un match qui aurait pu changer de physionomie si Cavani s'était vu accorder le penalty réclamé après un contact avec le buteur, Guido Rodriguez. Trop peu selon l'arbitre de la rencontre, Wilton Sampaio.

Dans le même temps, le Chili a lui aussi ouvert son compteur de victoires dans ce tournoi en disposant d'une équipe de Bolivie affaiblie par plusieurs cas de Covid-19 (1-0). Là encore, l'ouverture du score, signée Ben Brereton, est intervenue très tôt dans la rencontre, après seulement dix minutes de jeu. De son côté, la Bolivie ne compte toujours aucun point après sa défaite inaugurale contre le Paraguay (1-3).

La prochaine journée de ce groupe regroupant les équipes du sud du continent se tiendra dans la nuit de lundi à mardi, avec un choc entre l'Uruguay, en quête d'une première victoire, et le Chili. Un peu plus tard dans la nuit, l'Argentine défiera le Paraguay avec l'objectif d'affirmer sa suprématie sur cette poule, tandis que la Bolivie sera exemptée et jouera son prochain match jeudi prochain, contre l'Uruguay.