Copa America, le coup de gueule de Messi contre l'arbitrage

Après l'élimination de l'Argentine contre le Brésil, l'attaquant du Barça a cartonné l'arbitrage qu'il a trouvé en faveur des hommes de Tite.

Lionel Messi en a gros sur le coeur. Le rêve du quintuple Ballon d'Or et de tout un pays s'est envolé dans la nuit de mardi à mercredi. L' a été éliminé de la Copa America en demi-finale par son grand rival, le , grâce à des buts de Gabriel Jesus, en première période, et de Roberto Firmino, avant le dernier quart d'heure de la partie. Encore un échec pour l'attaquant du avec sa sélection nationale.

Mais après la rencontre, Lionel Messi a surtout affiché sa frustration. Si l'Argentine n'a plus la moindre chance de décrocher la Copa America et de prendre sa revanche sur les éditions précédentes en ayant plus de succès en finale, c'est aussi à cause de l'arbitrage selon l'attaquant du FC Barcelone. Présent en zone mixte après la rencontre, Lionel Messi a lâché un énorme coup de gueule à l'encontre de l'arbitre de la rencontre.

"Au moindre contact, il y avait faute pour eux"

"Je crois que nous avons fait un grand match, de gros efforts. On ne méritait ce résultat là, ils n’ont jamais été supérieurs à nous. Ils ont de la réussite sur le premier but. Ils inscrivent le deuxième sur un contre. Ce but intervient alors qu’on nous a oublié un penalty au début de l’action (contact avec Sergio Agüero dans la surface brésilienne). Il y a aussi le penalty sur Nicolas Otamendi (obstruction d’Arthur)", a lâché le numéro dix argentin.

"Ils se sont fatigués de siffler des penaltys discutables. Et Aujourd’hui, ils n’ont même pas été voir la VAR. C’est incroyable. Ça a été comme ça pendant tout le match. Au moindre contact, il y avait faute pour eux. On a pris des cartons, eux non. Ça te sort un peu du match. Tu te dis que l’arbitre n’est pas juste, tu sors du match", a ajouté Lionel Messi désabusé par l'arbitrage de la rencontre remporté par le Brésil dans la nuit de mardi à mercredi.

L'international argentin a fini par lancer un appel à l'instance sud-américaine pour en finir avec ce genre d'arbitrage "maison" comme il y a eu selon lui durant cette demi-finale de Copa America : "Ce n’est pas une excuse. J’espère que la COMNEBOL fera quelque chose pour ce genre d’arbitrage parce qu’on a tout donné pour gagner. Mais je pense que c’est compliqué parce que le Brésil contrôle tout. On n’a rien à se reproche".