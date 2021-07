Convaincu par Bosz, Reine-Adelaïde veut s'installer à l'OL

Gravement blessé au genou la saison dernière avec Nice, Jeff Reine-Adelaïde est de retour à l'OL. Un club où il souhaite s'inscrire sur la durée.

Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit lors de la saison 2019-20 après seulement quelques mois à l'Olympique Lyonnais, Jeff Reine-Adelaïde est allé se relancer à l'OGC Nice la saison dernière, en prêt. Malheureusement, le milieu de terrain s'est de nouveau gravement blessé, cette fois au genou gauche.



Une terrible désillusion pour l'ancien du SCO, qui a été forcé de renoncer à la fin de la saison avec les Aiglons, mais également au championnat d'Europe Espoirs avec l'équipe de France. De retour de prêt, le Français a fait le choix de la stabilité et ne compte pas quitter le Rhône, souhaitant s'installer à l'OL sur la durée.

Convaincu par l'arrivée de Peter Bosz

"Après mes deux blessures, j’ai eu le temps de réfléchir sur ce que je désirais. À présent, je souhaite me stabiliser dans un club, en l’occurrence l’Olympique Lyonnais où je suis sous contrat jusqu’en juin 2024. Il y a également eu l’importance de Juninho, directeur sportif, qui a pris souvent de mes nouvelles et m'a témoigné la confiance nécessaire pour revenir à l’OL et essayer de m’imposer dans cet effectif de qualité", a expliqué Jeff Reine-Adélaïde, dans des propos accordés à RMC.

Le changement d'entraîneur, avec l'arrivée de Peter Bosz à la place de Rudi Garcia, explique également son choix. "L’arrivée d’un nouvel entraîneur, en l’occurrence Peter Bosz, a également fait partie de ma réflexion. C’est un coach expérimenté qui arrive à Lyon, avec une philosophie qui correspond aux joueurs. Il va nous permettre de gravir les échelons et de continuer notre progression. J’ai également eu la chance de discuter avec lui", a raconté le milieu de terrain, aussi passé par Arsenal.

"Il a pris de mes nouvelles avant de me signifier qu’il comptait sur moi, même si avant il faut que je retrouve mon niveau", a enfin confié le principal intéressé, qui poursuit actuellement sa rééducation. Si aucune date de retour n'est programmée, on espère le revoir sur les pelouses de Ligue 1 le plus rapidement possible.