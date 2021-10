Conte, Gerrard, Rodgers, quel entraîneur pour Liverpool ?

Plusieurs entraîneurs de renom sont pressentis pour reprendre le club du Tyneside.

Dans les heures qui ont suivi la confirmation de la prise de contrôle de Newcastle United, Steve Bruce a admis qu'il ne serait pas surpris de perdre son poste.

L'ancien défenseur de Manchester United a rarement été très populaire au cours de ses deux années à St James' Park, et avec le Fonds d'investissement public (PIF) d'Arabie saoudite et son étonnante puissance financière désormais aux commandes, les fans attendent un candidat plus en vue pour diriger l'équipe.

Ayant quitté l'Inter à la fin de la saison dernière, Antonio Conte représente un choix idéal pour Newcastle : un entraîneur d'élite avec une expérience en Premier League qui est actuellement libre. L'Italien a mis fin à une décennie d'attente de l'Inter pour le Scudetto avant de partir avant cette saison, soulignant le risque que représente la nomination d'un entraîneur aussi volatile. On pense aussi à Brendan Rodgers chez les Magpies, lui qui était pressenti pour le poste de Tottenham après le départ de Mourinho, mais il était apparemment attaché à Leicester City. Cependant, des rapports récents ont suggéré qu'il pourrait être tenté par le projet qui se développe actuellement à Newcastle.

L'ancien entraîneur de Liverpool a obtenu d'excellents résultats avec Leicester, avec deux cinquièmes places consécutives en championnat et un brillant triomphe en FA Cup la saison dernière.

Selon certaines rumeurs, Steven Gerrard suit de près les développements à St James' Park et serait un choix bienvenu parmi les supporters compte tenu de son pedigree en tant que joueur de Premier League.

La saison dernière, l'ancien capitaine de Liverpool a mené les Rangers au titre de champion d'Écosse sans perdre un seul match, et ils sont en passe de défendre cette couronne après un début prometteur en 2021-22.