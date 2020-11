Conte : "Eriksen ? Mes choix sont faits pour le bien de l'Inter"

Le meneur de jeu danois ne cache pas sa déception face à son faible temps de jeu en Italie sous les ordres d'Antonio Conte.

Le patron de l'Inter, Antonio Conte, dit qu'il ne tient pas compte des plaintes de Christian Eriksen concernant son manque de temps de jeu. Lorsque l'ancien joueur de a rejoint la en janvier dernier, il l'a fait dans le but de jouer davantage après avoir perdu les faveurs à Londres.

Cependant, ses espoirs ne se sont pas réalisés. Au lieu de jouer pour les Nerazzurri, il a souvent été réduit au rôle de remplaçant.

En début de semaine, Eriksen s'est plaint à TV2 : "Ce n'est pas ce dont j'ai rêvé. Tous les joueurs veulent jouer autant que possible, mais c'est l'entraîneur qui décide qui peut aller sur le terrain. C'est une situation étrange, car les fans veulent me voir jouer davantage et moi aussi, mais l'entraîneur a des idées différentes et en tant que joueuse, je dois respecter cela."

Plus d'équipes

Conte, cependant, n'est pas prêt à se plier aux caprices des supporters ou des joueurs. "Tous les choix que je fais sont toujours et seulement pour le bien de l'Inter, pas pour celui du joueur individuellement", a-t-il déclaré à la Gazetta dello Sport.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world

De plus, il a promis que lorsqu'il quittera le club, l'équipe sera améliorée par rapport à celle dont il a pris la charge.

"Je suis un marteau, mais c'est la seule façon de grandir, a-t-il dit. Sans une culture de la victoire, on ne peut jamais atteindre le succès, mais cela passe par le travail et la discipline.

"Quand je quitterai un jour l'Inter, j'espère dans un avenir lointain, je suis sûr d'une chose : l'Inter que je quitterai sera meilleure que celle que j'ai trouvée, à tous points de vue. Cela a toujours été le cas dans tous les clubs où j'ai été."

L'article continue ci-dessous

L'équipe de Conte a connu un début de saison en un peu lent par rapport à sa forme de la saison dernière, mais avec 12 points en sept matches, elle ne compte que cinq points de retard sur le leader, l' . La saison dernière, ils ont terminé à la deuxième place, à un seul point du champion, la .

Avec une seule victoire sur ses huit derniers matches, Conte estime que la mauvaise forme de l'Inter est due au fait que les autres équipes le prennent plus au sérieux cette saison.

Il a ajouté : "L'image de l'Inter pour ses adversaires a changé, ce qui signifie que nous avons fait les choses bien. Les matches contre nous sont préparés différemment : ils jouent tous avec la plus grande concentration. Ce championnat est plus difficile que le précédent."