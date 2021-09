Conor McGregor devient fou ! Il dézingue Messi et Ronaldo

Dans un message Instagram lunaire, Conor McGregor s'en est pris aux deux stars du foot.

Conor McGregor a été moqué lorsqu'il a lancé une première balle lors d'un match des Chicago Cubs cette semaine, en Major League Baseball.

Le lancer s'est éloigné de plusieurs mètres de la zone de strike et a rapidement déclenché une cascade de moqueries sur les médias sociaux. Un lancé rapidement comparé avec celui du rappeur 50 cent il y aquelques années et qui était tout aussi raté.

L'article continue ci-dessous

L'ancien champion de l'UFC a posté sur Instagram un message furieux sur ce qu'il estime être une comparaison offensante. Il en a profité pour provoquer des footballeurs et sportifs célèbre.

« L’audace de me comparer avec cette merde »

« L’audace de comparer mon lancer avec cette merde ! Rien que la différence entre les photos enterre les comparaisons. Mon lancer, hormis la précision, était le plus puissant et le plus rapide des lancers depuis des années au niveau des athlètes/chanteurs. Je les ai déjà fumés dans le classement Forbes des athlètes les mieux payés. Messi, fumé. Cristiano, fumé. Federer, j’ai doublé son salaire. Je suis le plus puissant de l’histoire. Intronisez-moi au Hall of Fame du Wrigley Park pour ce tir de bazooka.", a tonné le combattant sur son compte Instagram.

"Ce stade légendaire me rappelle l’herbe de mon Irlande natale. Impeccable. Bref retour à mon lancer… Il y avait du venin, du calme, de l’équilibre. L’aiguille en or de ma montre a failli s’envoler tellement c’était puissant et rapide. Je l’amènerais bien en réparation, mais cette montre est désormais collector. Rare. 50 Cent a une belle montre Hublot lui. Il a peu d’argent. L’un à la puissance, l’autre s’occupe des relations presse pour un show qui s’appelle « Power ». »