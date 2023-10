Conflit israélo-palestinien : La nouvelle sortie dévastatrice de Gérald Darmanin sur Benzema

Les attaques de Gérald Darmanin contre Karim Benzema après son soutien manifesté à Gaza continuent. Le ministre détruit encore l’attaquant français.

Karim Benzema est dans de beaux draps depuis son soutien manifesté envers le peuple de Gaza, qui était sous l’emprise de l’Israël. Après une première sortie au cours de laquelle il accusait Benzema d’avoir des « liens avec les Frères musulmans », le ministre français de l’intérieur en remet une couche.

Benzema seul contre tous !

Après son soutien manifesté au peuple de Gaza, Karim Benzema s’est attiré la foudre. A travers un message sur son compte X (anciennement Twitter), l’attaquant d’Al-Ittihad avait laissé lire : « Toutes nos prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n’épargnent ni femmes ni enfants ». Un message très apprécié en Arabie Saoudite, mais rejeté ailleurs par un grand nombre d’acteurs.

C’est le cas de Damien Rieu, homme politique français qui déplorait le fait que Benzema n’a pas rendu hommage à Dominique Bernard, victime d'un attentat terroriste à Arras. Il se fait également critiquer par d’autres personnes à l’instar de l’ancien gardien de la sélection nationale d’Israël, Dudu Aouate, Daniel Riolo, la sénatrice française, Valérie Boyer, qui demandait de lui retirer le Ballon d’Or, Eric Zemmour ou encore le ministre de l’intérieur français, ce dernier l’accusant d’avoir des « liens avec les Frères musulmans ». Mais le joueur a eu le soutien de Jean-Luc Mélenchon.

Alors que l’avocat de l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais est sorti du silence et a promis amener l’affaire à la justice pour que lumière soit faite, le ministre de l’intérieur en remet une couche.

Gérald Darmanin tacle encore Benzema

Après le tweet de Karim Benzema envers le peuple de Gaza, le ministre français de l’intérieur a fait une sortie attribuant un groupe islamiste à l’ancien capitaine du Real Madrid. « Mr Karim Benzema est en lien, on le sait tous, notoire, avec les Frères Musulmans », avait déclaré Gérald Darmanin. Mercredi soir lors d’une rencontre avec des membres de la communauté française organisée à la résidence de l’ambassadeur de France à Abou Dhabi, l’homme politique profite pour en rajouter une couche.

« On peut se demander ce que fait un footballeur à tweeter une opinion politique et que, quand il le fait, il le fait de façon sélective. Je pense personnellement que ça cache quelque chose et ne pas le voir, c’est être naïf. On peut se demander pourquoi le ministre de l’Intérieur réagit au tweet d’un footballeur, mais, quand il touche 20 millions de personnes, je pense que c’est mon rôle de dénoncer cela », a déclaré Darmanin. La réaction du clan Benzema est attendue.