Conflit israélo-palestinien : L’avocat de Benzema s’attaque encore à Gérald Darmanin

Le soutien de Benzema au peuple de Gaza continue d’animer les débats sous tous les cieux. Son avocat en remet une couche au ministre de l’intérieur.

L’avocat de Karim Benzema est prêt à en découdre avec le ministre français de l’intérieur, qui s’en est pris à son client après son soutien manifesté au peuple de Gaza, qui était sous l’emprise de l’Israël. Il fait une nouvelle sortie en attaquant Gérald Darmanin.

Controversé, Benzema saisit la justice

Après son soutien manifesté au peuple de Gaza, Karim Benzema s’est attiré la colère de plusieurs acteurs. L’ancien attaquant du Real Madrid avait écrit ceci sur son compte X (anciennement Twitter) : « Toutes nos prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n’épargnent ni femmes ni enfants ». Si son message est très apprécié en Arabie Saoudite, il ne serait pas le bienvenu partout.

C’est le cas de l’homme politique français, Damien Rieu, qui déplorait le fait que Benzema n’a pas rendu hommage à Dominique Bernard, victime d'un attentat terroriste à Arras. Il se fait également critiquer par d’autres personnes à l’instar de l’ancien gardien de la sélection nationale d’Israël, Dudu Aouate, Daniel Riolo, la sénatrice française, Valérie Boyer, Eric Zemmour ou encore le ministre de l’intérieur français. Mais le joueur a eu le soutien de Jean-Luc Mélenchon.

Suite à l’accusation du ministre de l’intérieur selon laquelle Benzema aurait des « liens avec les Frères musulmans », et la sortie de la députée Boyer, l’ancien Lyonnais sort du silence et promet amener l’affaire à la justice pour que les choses soient tirées au clair.

« Ceci est faux ! 𝗞𝗮𝗿𝗶𝗺 𝗕𝗲𝗻𝘇𝗲𝗺𝗮 𝗻’𝗮 𝗷𝗮𝗺𝗮𝗶𝘀 𝗲𝘂 𝗹𝗮 𝗺𝗼𝗶𝗻𝗱𝗿𝗲 𝗿𝗲𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗮𝘃𝗲𝗰 𝗰𝗲𝘁𝘁𝗲 𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘀𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻. Il a d’ailleurs choisi de vivre en Arabie saoudite, qui a décrété ladite organisation terroriste, ce que n’a jamais fait la France. Nous réfléchissons à des poursuites à l’encontre de ce ministre en application de la loi sur 𝗹𝗮 𝗺𝗮𝗻𝗶𝗽𝘂𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗹’𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗰𝗵𝗲̀𝗿𝗲 𝗮̀ 𝗻𝗼𝘁𝗿𝗲 𝗴𝗼𝘂𝘃𝗲𝗿𝗻𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗲𝘁 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗱𝗶𝗳𝗳𝗮𝗺𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝘃𝗼𝗶𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝗹’𝗶𝗻𝗷𝘂𝗿𝗲 𝗽𝘂𝗯𝗹𝗶𝗾𝘂𝗲, parce que ce lien inexistant avec les Frères musulmans qu’il dit pourtant notoire est évidemment présenté comme dépréciatif...», a déclaré son avocat.

La nouvelle sortie de l’avocat de Benzema

Vendredi soir, l’avocat de Karim Benzema, Hugues Vigier, a été invité sur BFMTV. Occasion pour l’homme des droits d’en remettre une couche au sujet du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, qui avait proposé de retirer ses propos si l’attaquant d’Al-Ittihad « était capable de tweeter pour la mort du professeur Dominique Bernard », tué à Arras. Alors que l’homme politique faisait savoir que l’ancien numéro 9 du Real Madrid ne pouvait pas « avoir une indignation sélective », le clan du joueur monte de nouveau au créneau.

« C’est d’une violence inouïe, c’est le résultat de propos inconsidérés, inadmissibles, d’un ministre de l’Intérieur notamment », a déclaré Hugues Vigier, avant d’enchaîner. « Ce que nous attendions avec le ministre, c’est qu’il s’explique sur les propos qu’il a tenus, qui sont une accusation grave de liens étroits et qu’il disait notoires avec les Frères musulmans. Chacun aura compris qu’il n’a pas un seul argument pour soutenir ce qu’il avance puisque c’est faux. Mais qu’il a détourné le débat d’une manière scandaleuse avec un chantage odieux. Il instrumentalise aussi le professeur victime. Est-ce que vous vous rendez compte de la manière dont c’est demandé », a ajouté l’avocat de l’attaquant français.

« Si les propos correspondent à une dénonciation exacte et aussi grave, ne retirez pas vos propos! Vous êtes ministre de l’Intérieur. Si votre accusation est juste, maintenez-là. En réalité, on essaye de faire oublier qu’on a tenu un propos inconsidéré, inadmissible et mensongers. On détourne le débat. 'Monsieur Benzema, montrez que vous êtes un homme digne’. Faire un tweet dans ce contexte, moi je ne ferais pas », a déploré Vigier en conclusion.