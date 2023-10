Eric Zemmour va très loin, Benzema lui répond

Éric Zemmour s’en prend violemment à Karim Benzema. Ce dernier va porter plainte.

Le représentant légal de Karim Benzema a fait savoir à «Libération» son intention de porter plainte pour «diffamation» contre le président de Reconquête.

Pour rappel, Eric Zemmour a établi ce jeudi 19 octobre un «lien direct» entre les opinions du joueur et l’assassin de Dominique Bernard, le professeur de français tué à Arras.

L'article continue ci-dessous

Sur le plateau de l’émission Télématin où il était invité ce jeudi, Zemmour s’est ainsi exprimé sur la récente prise de parole de Karim Benzema à propos de la guerre au Moyen-Orient.

"Karim Benzema, on sait qu’il a joué en équipe de France par accident, uniquement pour l’argent et les résultats sportifs. Il l’a dit lui-même. Il n’est pas français de cœur. Il n’aime pas la France, il ne l’a jamais aimée. (…) C’est un musulman qui veut appliquer la charia, la charia prévoit le djihad et le djihad veut dire tuer Dominique Bernard et tuer Samuel Paty. (…) Si je fais un lien entre les opinions de Karim Benzema et l’assassin du professeur de français ? Absolument, je fais un lien direct. Toutes ces personnes-là pensent que la charia est une voie divine, qu’elle s’impose à eux et que dans la charia il y a diverses sourates et que cette charia prévoit, entre autres, le djihad qui est la guerre sainte contre les infidèles. Les infidèles, ce sont vous et moi », a déclaré Zemmour.

Il est désormais certain que le Ballon d’or 2022 s’apprête à mener une nouvelle action en justice.