Daniel Riolo cash sur la prise de position de Benzema en soutien à Gaza

Karim Benzema s’est attiré une colère noire après son soutien à Gaza. Daniel Riolo aborde le sujet et recadre le Français.

A l’instar d’autres footballeurs, Karim Benzema a apporté, dimanche, sur les réseaux sociaux, son soutien aux victimes du conflit en Israël et à Gaza. Si la prise de position a fait les affaires en Arabie Saoudite, ce message n’est pas apprécié ailleurs.

Karim Benzema controversé

Nouvel attaquant d’Al-Ittihad en Arabie Saoudite, Karim Benzema est très controversé sur la toile depuis dimanche suite à son message en soutien aux victimes du conflit en Israël et à Gaza. En effet, l’ancien capitaine du Real posté ce message sur son compte X (anciennement Twitter) : « Toutes nos prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n’épargnent ni femmes ni enfants ».

Ce message de l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais, même s’il est salué en Arabie Saoudite, n’en est pas un qui crée la cohésion sociale ailleurs. Rapidement critiqué par l’homme politique français, Damien Rieu, Benzema se fait critiquer par d'autres figures.

« Et pour les victimes du Hamas ? Et pour le prof d’Arras ? Leurs vies ne comptent pas Karim ? », a rétorqué l’ancien assistant parlementaire. Une opinion qui est partagée par beaucoup d’autres, si l’on se réfère aux nombreuses réactions que le tweet de l’ancien madrilène a générées. Il y a aussi la légende israélienne, Dudu Aouate, qui a délibérément insulté l’ancien Merengue. « Tu es un gros fils de p*te », a-t-il écrit en reprenant le tweet de Karim Benzema.

Daniel Riolo charge KB9

Alors qu’il n’a pas évoqué les victimes du Hamas ni Dominique Bernard, professeur de lettres au collège Gambetta d'Arras tué vendredi par un terroriste islamiste, Karim Benzema s’attire une réelle colère sur la toile. Selon le journaliste et éditorialiste RMC, Daniel Riolo, le message de Benzema vise tout simplement à diviser plutôt qu’à unir.

"Il y a quelque chose qui est très clair dans le message de Karim Benzema, alors qu'il est citoyen français, il me semble: le prof de français, il s'en fout, puisqu'il ne lui rend pas hommage. Si Israël lui pose vraiment un problème et que ça lui donne vraiment la nausée... Mais au moins un message pour le prof de français? Rien du tout", a-t-il lancé dans "Apolline matin".

"Les civils à Gaza qui sont en train de mourir, on peut avoir une pensée pour eux. Mais c'est clairement s'afficher et prendre parti. Et c'est en ça que je trouve que le message de Benzema est éminemment politique. Son message veut dire: je me fous des valeurs de la République et de la France. Et de l'autre côté, je prends parti, donc les civils d'un côté sont plus importants que les civils de l'autre côté. Dans ce conflit, son choix est fait. Et il n'a même pas un mot pour les victimes des terroristes du Hamas", a ajouté Riolo.

Walid Acherchour se paie Daniel Riolo, le dialogue choquant

Editorialiste After RMC, Walid Acherchour ne partage pas les agissements de son confrère Daniel Riolo sur les réseaux. Celui-ci condamne la réaction de Daniel Riolo à propos de la sortie de Karim Benzema. « Daniel Riolo va falloir arrêter de faire la police des réseaux en donnant les bons points et mauvais point pour Benz, Mbappé ou Sy sinon on devrait compter tout le monde dans les médias qui s’expriment sur des sujets et d’autres non et faire les mêmes déductions/sous entendus ? », a-t-il écrit sur X avant de poursuivre.

« C’est un non sens et terriblement pervers, la culpabilité de ce qui se passe autour de Mbappé par exemple c’est honteux. S’il ne s’exprime pas, c’est pas bien et s’il s’exprime c’est pas bien non plus. Arrêtez avec ça, ils nous doivent rien », a ajouté Acherchour.

Cette prise de position de Walid Acherchour ne restera pas sans réponse de la part de son confrère visé. « Personne ne nous doit rien tu as bien raison. Mais on a le droit de préférer des messages de paix plutôt que des choses qui divisent… après faut pas se forcer … après si tu veux en parler j’ai pas changer de num depuis hier… », a répondu Riolo sous le tweet de Walid.