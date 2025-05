Compos PSG - Arsenal : La compo risquée de Luis Enrique

Après leur victoire 1-0 mardi dernier chez les Gunners, les joueurs du PSG vont tenter de finir le travail mercredi au Parc des Princes (21h)

Arsenal se rend au Parc des Princes mercredi avec un défi à relever pour atteindre la deuxième finale de Ligue des champions de son histoire.

Cela fait 19 ans que la capitale française a accueilli la défaite 2-1 des Gunners face à Barcelone en finale de 2006. L'équipe de Mikel Arteta doit désormais remonter un déficit de 1-0 face au Paris Saint-Germain pour se qualifier pour la finale de ce mois-ci à Munich, face à l'Inter Milan, après une victoire palpitante après prolongation contre Barcelone.

Seules deux équipes, l'Ajax (en 1995/96 contre le Panathinaïkos) et Tottenham Hotspur (en 2018/19 contre l'Ajax), ont déjà perdu le match aller d'une demi-finale de Ligue des champions à domicile avant d'atteindre la finale.

Le but précoce d'Ousmane Dembélé a rapidement calmé un Emirates Stadium bruyant mardi dernier et le PSG a eu des occasions tardives de marquer un deuxième but après que l'effort de Mikel Merino pour Arsenal ait été refusé pour hors-jeu et que le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma soit resté ferme pour garder les visiteurs en tête.

Côté compos, Donnarumma gardera les cages. Devant lui, une défense à quatre classique composée d’Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes.

Au centre, Luis Enrique fera à nouveau confiance à son trio Vitinha, Fabian Ruiz et João Neves. Enfin, la principale interrogation côté francilien était de savoir si Ousmane Dembélé allait être remis de sa blessure. La réponse est oui puisque le numéro 10 parisien est annoncé titulaire aux côtés de Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué

Les compos officielles de PSG - Arsenal

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Neves, Vitinha, Ruiz - Kvaratskhelia, Dembélé, Doué

Arsenal : Raya, Lewis Skelly-Kiwior-Saliba-Timber, Partey-Merino-Rice, Martinelli- Trossard -Saka