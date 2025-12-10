FBL-EUR-C1-PSG-BAYERNAFP
Compos Athletic Bilbao - PSG, le pari osé de Luis Enrique

Le Paris Saint-Germain affronte ce soir l'Athletic Bilbao à 21h00 (sur CANAL+) pour la sixième journée de la phase de championnat de la Ligue des Champions, dans la chaude ambiance de San Mamés.

L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, connaît bien ce stade, qu'il a qualifié d' "un des meilleurs stades d’Espagne" en conférence de presse.

Le PSG bricole sans ses cadres

Luis Enrique doit composer avec plusieurs absences majeures : Lucas Hernandez est suspendu, tandis que Lucas Beraldo, Achraf Hakimi, Lucas Chevalier (blessés) et Ousmane Dembélé (malade) sont forfaits. Le technicien asturien devrait aligner un 4-3-3 :

Bilbao compte sur l'ambiance de San Mamés

De son côté, l'entraîneur de l'Athletic Bilbao, Ernesto Valverde, doit se passer d'Aymeric Laporte et Paredes (blessés). L'équipe espagnole devrait évoluer en 4-2-3-1 et cherchera à faire tomber le tenant du titre :

Bilbao - PSG, les compos officielles :

Bilbao : Unai Simon, Adama Boiro, Yuri Berchiche, Dani Vivian, Jesus Areso, Mikel Jauregizar, Iñigo Ruiz de Galarreta, Nico Williams, Oihan Sancet, Alex Berenguer (en soutien de l'attaquant), Gorka Guruzeta.

PSG : Matvey Safonov,  Nuno Mendes (ou Willian Pacho en latéral gauche), Willian Pacho (ou Ilia Zabarnyi en axe), Marquinhos, Warren Zaïre-Emery (latéral droit, en l'absence d'Hakimi). Fabian Ruiz, Vitinha, João Neves. Khvicha Kvaratskhelia, Kang-in Lee (en pointe), Bradley Barcola.

