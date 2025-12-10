Compos Athletic Bilbao - PSG, le pari osé de Luis Enrique

L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, connaît bien ce stade, qu'il a qualifié d' "un des meilleurs stades d’Espagne" en conférence de presse.

Le PSG bricole sans ses cadres

Luis Enrique doit composer avec plusieurs absences majeures : Lucas Hernandez est suspendu, tandis que Lucas Beraldo, Achraf Hakimi, Lucas Chevalier (blessés) et Ousmane Dembélé (malade) sont forfaits. Le technicien asturien devrait aligner un 4-3-3 :

Bilbao compte sur l'ambiance de San Mamés

De son côté, l'entraîneur de l'Athletic Bilbao, Ernesto Valverde, doit se passer d'Aymeric Laporte et Paredes (blessés). L'équipe espagnole devrait évoluer en 4-2-3-1 et cherchera à faire tomber le tenant du titre :

Bilbao - PSG, les compos officielles :

Bilbao : Unai Simon, Adama Boiro, Yuri Berchiche, Dani Vivian, Jesus Areso, Mikel Jauregizar, Iñigo Ruiz de Galarreta, Nico Williams, Oihan Sancet, Alex Berenguer (en soutien de l'attaquant), Gorka Guruzeta.

PSG : Matvey Safonov, Nuno Mendes (ou Willian Pacho en latéral gauche), Willian Pacho (ou Ilia Zabarnyi en axe), Marquinhos, Warren Zaïre-Emery (latéral droit, en l'absence d'Hakimi). Fabian Ruiz, Vitinha, João Neves. Khvicha Kvaratskhelia, Kang-in Lee (en pointe), Bradley Barcola.