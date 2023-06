La compo de Lyon face à Nice : Laurent Blanc joue la carte de la continuité

Tactique, onze de départ, remplaçants, joueurs absents : découvrez la composition de l'Olympique Lyonnais face à Nice.

Pour la 38e et dernière journée de la Ligue 1, l'Olympique Lyonnais (7e avec 62 points) se dé^place sur la pelouse de l'OGC Nice (9e avec 55 points). Si l'OGC Nice n'a plus rien à jouer, l'OL peut encore décrocher la cinquième place, synonyme de participation à la prochaine Ligue Europe Conférence.

Mais pour cela, il faudra un miracle : l'OL devra gagner à Nice, que Rennes s'incline à Brest tout comme Monaco face à Toulouse. L'OL (+20) devra dans le même temps sa différence de buts sur Rennes (+29).

L'OL en 4-2-3-1

Pour pouvoir gagner sur un large score, Laurent Blanc va reconduire l'équipe qui a corrigé Reims 3-0 ma semaine dernière lors de la 37e journée.

L'OL évoluera ainsi en 4-2-3-1 avec Anthony Lopes dans les buts. Devant le portier portugais, la défense à 4 sera composée de Lukeba et Boateng en charnière centrale tandis que Tagliafico sera arrière gauche et Kumbedi arrière droit.

Corentin Tolisso et Maxence Caqueret seront alignés à la récupération et Rayant Cherki sera positionné au soutien de Lacazette, qui sera seul en pointe et tentera de décrocher le titre de meilleur buteur de la Ligue 1.

Jeffinho sera quant à lui aligné au poste de milieu offensif gauche et Barcola sera son pendant à droite.

Concernant l'OGC Nice, Didier Digard sera privé de nombreux joueurs : Atal, Viti, Brahimi, Barkley, Bryan, Ndayishimiye, Ramsey, K. Thuram, Pépé. Le onze de départ des Aiglons devrait être le suivant : Schmeichel – Lotomba, Todibo, Dante, Bard – Rosario, Boudaoui, S. Diop – Laborde, Moffi, Bouanani.

L'équipe probable de l'Olympique Lyonnais face à l'OGC Nice