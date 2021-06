Comment Thiago Silva est devenu O’Monstro ?

Véritable roc défensif, Thiago Silva a gagné le surnom d’ « O’Monstro » durant ses jeunes années au Brésil.

Thiago Silva a révélé pourquoi il est connu sous le nom de « O'Monstro", le défenseur de Chelsea affirmant avoir reçu ce surnom dans sa jeunesse à Fluminense.

L'international brésilien a certainement été à la hauteur de ce surnom au fil des ans, le défenseur central continuant à impressionné au haut niveau à 36 ans.

Il s'est engagé dans un nouveau contrat d'un an à Stamford Bridge avec Chelsea et, après avoir contribué à la gloire de la Ligue des champions en 2021, est déterminé à prouver qu'il peut rester un colosse au cœur de l’arrière garde de Thomas Tuchel.

Thiago Silva a expliqué au site officiel du club comment il est devenu 'O Monstro' : "Tout d'abord, c'était à cause des bonnes performances que j'avais réalisées, et en raison de la confiance que non seulement moi, mais toute la défense accordait à notre gardien de but.

"En fait, ce ne sont pas les fans qui ont trouvé ce surnom, c'est le gardien de but, Fernando Henrique [dos Anjos]."

"C'est lui qui a trouvé ce surnom après une action de nos adversaire au cours de laquelle j’ai récupéré le ballon et les ai empêchés de marquer."

"Puis, il m'a regardé et m'a dit 'Bien, Monstro !' Ensuite, les fans ont entendu cela à travers les microphones derrière le but et ont commencé à m'appeler Monstro."

Silva s'est fait un nom en Europe après avoir quitté Fluminense pour l'AC Milan en 2009, avec trois ans à San Siro suivis de huit au Paris Saint-Germain.

Des trophées ont été amassés en Italie, en France et en Angleterre, tandis que 95 sélections avec le Brésil sont venues garnir le pedigree du vétéran actuellement avec la Seleçao pour la Copa America.

Thiago Silva ne montre aucun signe de ralentissement dans ses performances, assurant avoir appris de tous ceux qui l’ont entouré dans sa carrière afin qu'il puisse performer toutes ces années.

Il est également sur son rôle pour le club et le pays : "Les attaquants ont moins de responsabilités. Ils peuvent faire les choses en utilisant l'intuition. Derrière, les choses sont un peu plus sérieuses, en termes de positionnement."

"Je pense que le Thiago de 22 ans était un gars qui était prêt à apprendre. Même s'il a eu une bonne saison avec Fluminense, il avait encore beaucoup à apprendre."

"Et la meilleure chose, c'est que j'étais prêt à apprendre, c'est ce que je considère comme la meilleure chose. Il ne sert à rien de savoir que vous devez apprendre si vous manquez de patience et de compréhension des choses, car cela ne fonctionne pas."