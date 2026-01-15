Comment Ruben Amorim a fait perdre des millions à Manchester United

Peinant à obtenir les résultats escomptés à Old Trafford, le tacticien portugais était prêt à quitter le club. Son limogeage, à l'âge de 40 ans, a finalement coûté 12 millions de livres sterling (16 millions de dollars) au géant de la Premier League.

Suite au départ d'Amorim du « Théâtre des Rêves », il a été révélé qu'il avait eu une vive altercation avec le directeur sportif Jason Wilcox avant un match contre Leeds United à Elland Road.

Selon The Sun, Amorim aurait confié à des amis sa démission après cette dispute. Il semblerait que l'ancien entraîneur du Sporting ait changé d'avis après avoir consulté son agent, Raul Costa. Ce dernier lui aurait indiqué que United devait soit le soutenir, soit le licencier.

Après le match nul 1-1 contre Leeds, Amorim a dénoncé le manque de soutien apparent de la direction. Il a déclaré : « Je suis venu ici pour être le manager de Manchester United, pas pour être son entraîneur adjoint. C'est clair. Je sais que je ne m'appelle ni Tuchel, ni Conte, ni Mourinho, mais je suis le manager de Manchester United et ça le restera pendant 18 mois, ou jusqu'à ce que la direction décide de changer. C'est tout ce que je voulais dire. Je veux en finir avec ça. Je ne démissionnerai pas. Je ferai mon travail jusqu'à ce qu'un autre me remplace. »

Amorim a affirmé qu'il honorerait son contrat avant de partir, mais il a été limogé moins de 24 heures plus tard. United s'est senti dos au mur, et Wilcox et le directeur général Omar Barrada n'ont eu d'autre choix que de prendre des mesures radicales.

Ils ont tenu une autre réunion avec Amorim avant d'informer le Portugais de leur décision de prendre des chemins différents. Cet appel impliquait que Manchester United devrait indemniser Amorim pour la rupture de son contrat.