Comment regarder la Ligue 1 sur TV, gratuitement et streaming durant la saison 2023/2024

Ci-dessous, on vous dit tout sur les diffusions sur les matches du championnat de France pendant l’exercice 2022/2023.

Malgré les départs de Lionel Messi et de Neymar, le championnat français reste très attractif et suscite beaucoup d’intérêt. Les joutes de cette ligue passionnent toujours autant, y compris les spectateurs neutres. Les plus chanceux peuvent assister aux matches en se rendant au stade. Et pour les autres ? La solution est bien sûr de se caler confortablement sur son canapé pour voir les matches à la TV ou en streaming.

Vous trouverez ci-dessous tout ce qu'il faut savoir pour regarder les matches de Ligue 1 des cadors tels que le PSG, l’OM et l’OL sur votre téléviseur, ainsi que les différentes options de streaming qui sont à votre disposition.

Quelle chaîne détient les droits TV de la Ligue 1?

En attendant le nouvel appel d’offres, programmé en octobre prochain, deux groupes se partagent la diffusion du championnat de France sur le sol national. Il s’agit de Canal+ et d’Amazon Prime. La chaine cryptée a droit à deux matches par semaine, tandis que le groupe d’OTT retransmet les 8 matches restant.

Notons aussi que Canal+ propose à présent la diffusion de ces deux parties sur le groupe DAZN.

La programmation des prochains matches de Ligue 1

7e journée

Vendredi 29 septembre à 21 h – Strasbourg – Lens (Amazon Prime)

Samedi 30 septembre à 17h – Clermont Foot – PSG (Amazon Prime)

Samedi 30 septembre à 21h – Monaco – Marseille (Canal+ Foot et DAZN)

Dimanche 1er octobre à 13h – Reims – Lyon (Amazon Prime)

Dimanche 1er octobre à 15h – Le Havre – Lille (Amazon Prime)

Dimanche 1er octobre à 15h – Nice - Brest (Amazon Prime)

Dimanche 1er octobre à 15h – Toulouse - Metz (Amazon Prime)

Dimanche 1er octobre à 17h05 – Lorient - Montpellier (Amazon Prime, Canal+ Foot et DAZN)

Dimanche 1er octobre à 20h45 – Rennes - Nantes (Amazon Prime)

8e journée

Vendredi 6 octobre à 21h – Strasbourg – Nantes (Amazon Prime)

Samedi 7 octobre à 17h- Metz – Nice (Amazon Prime)

Samedi 7 octobre à 21h – Reims – Monaco (Canal+ Foot et DAZN)

Dimanche 8 octobre à 13h – Marseille – Le Havre (Amazon Prime)

Dimanche 8 octobre à 15h – Montpellier – Clermont (Amazon Prime)

Dimanche 8 octobre à 15h – Lyon - Lorient (Amazon Prime)

Dimanche 8 octobre à 15h – Brest - Toulouse (Amazon Prime)

Dimanche 8 octobre à 17h05 – Lens - Lille (Amazon Prime, Canal+ Foot et DAZN)

Dimanche 8 octobre à 21h – Rennes – Paris SG (Amazon Prime)

Quelle est la meilleure formule pour regarder la Ligue 1 à la TV ?

La Ligue 1 sur Prime Video fait en effet l'objet d'un abonnement supplémentaire au tarif mensuel de 14,99€, sans engagement, ou de 99€ par an. Pour vous abonner, rien de plus simple : rendez-vous sur la page d'accueil de Prime Video et, à la rubrique Le Pass Ligue 1 ; cliquez sur "Inscrivez-vous et payez".

Pour regarder les matches sur Canal+, il est impératif d’être abonné à l’ensemble d’offre Canal. Mais l’abonnement propose en prime les Bouquets BeIn Sports, Eurosport et Apple. Le prix est de 25,99 euros/mois pendant la première année, puis 39,99 euros/mois.

Quelles sont les autres offres ou promotions disponibles ?

Est-il possible de regarder la Ligue 1 en streaming ?

Oui, il est possible de regarder la Ligue 1 en streaming. La diffusion sur Canal+ et DAZN est proposée via leur applications respectives, MyCanal et DAZN. Concernant Amazon Prime, c’est déjà à la base un service streaming et est disponible sur l’appli contre un Pass Ligue 1.

Pourrai-je regarder la Ligue 1 hors territoire français et hors Europe ?

Oui, vous pouvez. En se munissant d’un VPN, il vous est toujours possible de profiter de vos abonnements sur Canal et Prime. Autrement, si vous êtes en Afrique, la diffusion est proposée sur Canal+ Afrique. Et au Moyen-Orient, c’est le groupe BeIn Sports qui détient les droits.