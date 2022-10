Comment Manchester City s'est aussi bien adapté à Haaland ? De Bruyne a une explication

Manchester City n'a eu aucun problème à s'adapter à Erling Haaland et la réciproque est toute aussi vraie, tant le Norvégien et les Cityzens brillent.

Dix-sept buts en onze matches de Premier League. Non, vous ne rêvez pas, ce sont belles et bien les statistiques d'Erling Haaland pour sa première saison à Manchester City. Le plus surprenant dans tout cela, c'est que le Norvégien est seulement arrivé cet été dans le Nord de l'Angleterre en provenance du Borussia Dortmund.

"Nous avons déjà joué avec des vrais attaquants"

Beaucoup se demandaient combien de temps prendrait l'adaptation d'Erling Haaland à la Premier League et aux exigences de Pep Guardiola, qui a démontré sa frilosité à jouer avec un pur neuf lors des deux dernières saisons, mais le phénomène norvégien a donné la meilleure réponse qui soit en prouvant qu'il était un joueur hors norme.

Pour Kevin De Bruyne ces doutes n'étaient pas fondés car selon lui, Manchester City a l'expérience de jouer avec des attaquants similaires à Haaland : "Je ne pense pas que ce soit vraiment différent, je pense que ce sont juste des joueurs différents. Nous avons joué avec un faux neuf, mais nous avons aussi joué avec Gabriel Jesus devant ou avec Raheem [Sterling]"

"On s'adapte un peu à la façon dont il joue, mais ça se passe bien"

"Donc, ce n'est peut-être pas la même chose que Erling. Mais si vous voyez Gabriel Jesus à Arsenal, c'est un vrai numéro neuf. Cela dépend des matchs et maintenant nous jouons avec un véritable attaquant. Il fait différents mouvements, donc je pense que vous devez vous adapter un peu à la façon dont il veut jouer aussi, mais je pense que ça se passe plutôt bien", a conclu l'international belge.

Erling Haaland n'a pas eu le moindre problème d'adaptation à Manchester City. Le Norvégien a marqué deux autres buts lors de la victoire de son équipe sur Brighton (3-1) samedi, portant son total de buts en Premier League à 17 en seulement 11 matches. Il a également inscrit cinq buts en trois matches de Ligue des champions.

Erling Haaland est devenu le premier joueur de Manchester City à marquer dans sept matchs consécutifs à domicile depuis Sergio Aguero en février 2018. Cette semaine, Erling Haaland tentera de jouer un mauvais tour à son ancienne équipe lorsque Manchester City se déplacera sur la pelouse du Borussia Dortmund en Ligue des champions, mardi.