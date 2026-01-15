Comment le Real Madrid a fait changer d'avis Jürgen Klopp

La semaine avait pourtant commencé par une mise au point très claire. Suite au licenciement de Xabi Alonso, le nom de Jürgen Klopp était revenu avec insistance dans la capitale espagnole, comme à chaque fois que le banc du Real Madrid vacille. Mais l'Allemand avait rapidement éteint l'incendie."Cela n'a absolument rien à voir avec moi", avait-il déclaré, affirmant se sentir parfaitement à sa place dans son nouveau rôle de responsable mondial du football chez Red Bull, loin de la pression quotidienne d'un club.

Un revirement spectaculaire

La messe semblait dite. Mais c'était sans compter sur les révélations du journaliste Florian Plettenburg, qui changent radicalement la donne. Selon lui, la réalité serait bien différente. "Jürgen Klopp envisage sérieusement un retour en tant qu'entraîneur si le Real Madrid fait une offre concrète pour l'été", a-t-il affirmé. L'ancien manager de Liverpool, fasciné depuis toujours par l'institution madrilène, serait prêt à quitter son poste confortable pour relever ce défi ultime.

Ce revirement est spectaculaire. Il y a quelques jours à peine, Klopp se contentait d'analyser à distance la crise madrilène, soulignant que "quelque chose ne tournait pas rond" pour qu'un coach comme Alonso soit évincé aussi vite. Il semblait se placer en simple observateur. Il serait en fait un candidat potentiel, et même très intéressé. Plettenburg précise qu'il n'y aurait que "deux projets" capables de le faire replonger : le Real Madrid et la sélection allemande.

L'été 2026 en ligne de mire

Cette information relance totalement le feuilleton de la succession sur le banc merengue. Si Klopp a juré qu'il n'entraînerait "jamais une autre équipe en Angleterre" que Liverpool, il n'a jamais fermé la porte à l'un de ses plus grands rivaux européens. L'opportunité de diriger le club le plus titré du monde pourrait bien être celle qu'on ne peut refuser, même quand on aspire à une vie plus tranquille.

Bien sûr, rien n'est encore fait. Mais la porte, que l'on croyait solidement verrouillée, est désormais grande ouverte. Le journaliste va même plus loin en donnant un horizon : "Klopp et le Real Madrid, un dossier à suivre pour l'été 2026". Le fantasme de voir le charismatique entraîneur allemand sur le banc du Bernabéu n'a jamais été aussi crédible.