Le vestiaire a gagné : pourquoi Xabi Alonso a échoué à "coacher l'incoachable" au Real Madrid

Xabi Alonso est un homme de principes, un bâtisseur d'équipes, comme il l'a prouvé à Leverkusen. Le Real Madrid, en 2026, est une collection de marques individuelles. Le mariage était condamné d'avance. L'incident de la haie d'honneur n'est que le symptôme final d'une maladie qui ronge le club : le pouvoir absolu des joueurs. Mbappé, Vinícius et Bellingham sont devenus plus grands que leur entraîneur, et peut-être même que le club. Alonso a essayé de les traiter comme des footballeurs ; ils ont répondu comme des PDG de multinationales.

Pourtant, l'histoire avait bien commencé. En mai dernier, Alonso parlait de "Madridismo", de jeu léché, et posait devant la Décima. Mais les promesses se sont fracassées sur la réalité dès le Mondial des Clubs aux États-Unis, géré en intérim post-Ancelotti, où l'équipe a semblé épuisée et déconnectée. Alonso a alors promis que le "vrai travail" commencerait après les vacances. Il n'a jamais vraiment pu le commencer.