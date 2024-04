Comment le Bayer Leverkusen peut sauver le Barça

Le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso est intéressé par la signature du joueur de 24 ans Francisco Trincao

En raison de ses problèmes financiers, qui ne semblent pas près de se résorber, le FC Barcelone sera contraint de procéder à plusieurs ventes importantes au cours de l'été, afin d'équilibrer ses comptes avant le début de la saison prochaine. Cependant, une autre source de revenus pour les géants catalans pourrait être le déclenchement de la clause de vente pour les joueurs qu'ils ont vendus dans le passé.





Francisco Trincao pourrait faire partie de cette catégorie, puisque Bild (via MD) rapporte que le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso est intéressé par la signature du joueur de 24 ans, officiellement vendu au Sporting CP par le FC Barcelone l'été dernier. Trincao a connu une saison prometteuse au Portugal, avec six buts et quatre passes décisives en seulement 12 titularisations.



L'article continue ci-dessous

Dans le cadre de cet accord, le FC Barcelone a conservé une clause de rachat, ainsi qu'une clause de vente de 50 %. Cela signifie qu'il recevrait la moitié de l'indemnité de transfert que Leverkusen verserait au Sporting pour Trincao, à condition qu'il s'intéresse à l'ailier portugais pendant la période de transfert de l'été.