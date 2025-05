Comment le Barça a fait pleurer Lautaro Martinez

Inter vs FC Barcelone

Lautaro Martinez a révélé avoir « passé deux jours à pleurer » après sa sortie sur blessure lors du match aller entre l'Inter et Barcelone.

Martinez s'est blessé à la cuisse lors de la première mi-temps du match nul 3-3 de l'Inter contre Barcelone au Stade Olympique Lluis Companys et a dû être remplacé à la pause. Il a manqué plusieurs entraînements les jours suivants, avant de faire un retour surprise aux activités collectives lundi et d'être finalement titularisé pour le match retour de la demi-finale à San Siro. Il s'est maintenant confié sur l'impact psychologique de cette blessure et l'inquiétude qu'elle a suscitée chez sa famille.

La récupération rapide de Martinez, à temps pour le match retour, a été qualifiée de « miracle ». Il s'est avéré crucial pour aider l'Inter à vaincre le Barça d'Hansi Flick et à se qualifier pour une deuxième finale de Ligue des champions en trois ans, inscrivant l'ouverture du score et obtenant un penalty qui a donné deux buts d'avance au club milanais à la mi-temps. L'Inter s'est finalement imposée 4-3 après prolongation, remportant ainsi le match 7-6 au total.

Martinez a déclaré à Sky Sports : « J'avais un peu de mal, je ne pouvais même pas lever la jambe. J'ai passé les deux premiers jours après ma blessure à Barcelone à pleurer à la maison. J'ai fait deux séances d'entraînement toute la semaine pour essayer de récupérer. Un bandage serré et direct sur le terrain. C'est comme ça. Dans des matchs comme celui-ci, il faut être présent. J'ai pleuré avec ma femme et mes enfants à la maison, mais je leur ai promis de jouer. Même ma mère était inquiète ; elle m'a appelé toute la matinée, mais je n'ai pas répondu tellement elle souffre. »

Martinez va maintenant se préparer physiquement pour une finale historique de la Ligue des champions contre Arsenal ou le PSG. Le meilleur buteur de Serie A 2023-24 et champion en titre a subi une défaite cuisante lors de la finale 2023 contre Manchester City, et il fera tout son possible pour éviter de subir le même sort cette année.