Comment jouait Pelé ? Un mélange de Messi, Cristiano Ronaldo et Mbappé

Les adieux d'Edson Arantes do Nascimento, Pelé, ont suscité beaucoup d'émotions et de souvenirs. Ceux qui ont vu le plus grand joueur de tous les temps ont exalté son talent unique et l'importance unique qu'il avait dans la construction de l'image d'un Brésil victorieux et vertueux. Les jeunes fans, qui n'ont pas pu voir le numéro 10 jouer en professionnel, n'auront que les vidéos - qui sont nombreuses, mais qui pourraient l'être encore plus - et les différentes traces écrites.

Les vidéos des anciens matchs montrent bien sûr la taille gigantesque de Pelé, mais il est important de souligner qu'il ne s'agissait pas d'un contexte de jeu comme les autres. C'était un contexte différent, un peu plus lent que ce à quoi nous sommes habitués aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux si omniprésents qu'ils génèrent même un repli sur soi à la recherche d'un contenu numérique instantané. Pourtant, même dans un football d'une intensité moins frénétique, il est possible d'identifier qui étaient les stars. Il est donc possible d'être impressionné par les exploits du roi du football et d'affirmer catégoriquement que l'athlète du XXe siècle serait capable d'exceller dans le contexte actuel.

Comment jouait Pelé ?

Mais comment Pelé jouait-il ? A qui le comparerait-on aujourd'hui ? Quels acteurs actuels présentent des caractéristiques comparables ? Vous pouvez imaginer que des millions de fans de football dans le monde se posent cette question. Moi-même, qui n'ai pas eu l'âge de voir le Roi jouer professionnellement, je me suis posé cette question d'innombrables fois au fil des ans en regardant des images et des documentaires sur Edson Arantes do Nascimento, ou en lisant les différents ouvrages qui racontent sa vie.

La meilleure réponse que j'ai entendue sur la façon de jouer de Pelé, par rapport à des jours plus actuels, a été donnée par Pepe, son grand coéquipier à Santos et en équipe nationale brésilienne : "Il avait l'habileté de Messi et la tête, la force, l'impulsion et la vitesse de Cristiano Ronaldo", a déclaré le Canhão da Vila dans une interview donnée à GOAL en 2018. Et ce n'était pas une exagération de la part de quelqu'un qui ferait des éloges juste pour avoir joué avec la star.

Il suffit de regarder les photos et de lire plusieurs autres dossiers : Pelé était un athlète en avance sur son temps, avec une puissance musculaire et une énorme forme physique. Les coups de tête, à la propulsion impressionnante, comme ceux vus en 1970 dans l'arrêt de Gordon Banks ou le but marqué en finale contre l'Italie, l'illustrent très bien. Mais le roi du football n'était pas si dépendant de son physique pour faire la différence. Il avait des capacités inégalées. À 50 ans, il a participé à un match amical festif avec l'équipe nationale brésilienne et a brillé en se créant des occasions et en récupérant même le ballon avant d'essayer de servir les coéquipiers beaucoup plus jeunes (comme Cafu !) à cette occasion en 1990.

Pelé a donc réuni les attributs les plus forts des grandes stars de ces dernières décennies. Il est également possible d'inclure Kylian Mbappé dans ce mélange, à la fois pour le titre de champion du monde qu'il a remporté alors qu'il était encore adolescent et pour l'importance qu'il revêt déjà pour son équipe nationale - apparaissant avec une chance de réécrire plusieurs records qui l'ont précédé en Coupe du monde. Comment jouait Pelé ? L'apogée de Messi, Cristiano Ronaldo et Mbappé aide les jeunes joueurs à comprendre un peu. Laissez libre cours à votre imagination en vous basant sur les faits. Tout cela sur une seule star, celle à laquelle les meilleurs ont toujours été comparés mais qui a toujours été, et est toujours, le plus grand footballeur de tous les temps.