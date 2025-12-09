Comment Chelsea a raté Cristiano Ronaldo pour une bouchée de pain

On apprend en effet que Chelsea a laissé passer l'opportunité de recruter l'attaquant portugais pour seulement 3,5 millions d'euros, avant que Manchester United ne lui offre la voie du succès. Barry Silkman affirme avoir conclu un accord avec Jorge Mendes qui aurait permis à CR7 de rejoindre Stamford Bridge plutôt qu'Old Trafford.

Les occasions manquées sur le marché des transferts sont monnaie courante dans le football moderne, car il est impossible de prédire le destin des joueurs au potentiel évident. S'ils parviennent souvent à briller dans les équipes de jeunes ou à connaître des débuts prometteurs chez les professionnels, la longévité n'est jamais garantie.

De ce fait, les clubs du monde entier peuvent se targuer d'avoir frôlé la signature et de regretter ce qui aurait pu être. Chelsea fait partie de ces clubs, et on se demande sans doute encore à l'ouest de Londres comment ils ont pu laisser filer Ronaldo.

Il était un ailier rapide sous contrat avec le Sporting lorsque Silkman, ancien joueur devenu agent, a tenté de négocier un transfert avec les Blues en 2003. Ses efforts restèrent vains, et Ronaldo – aujourd'hui quintuple Ballon d'Or et toujours au sommet de sa forme à 40 ans – rejoignit finalement Manchester quelques semaines plus tard.

Silkman – qui a notamment joué pour Wimbledon, Manchester City et Leyton Orient – a confié au Telegraph l'échec d'un accord : « J'avais négocié avec Jorge Mendes [l'agent de Ronaldo]. Mais Chelsea a refusé. Cristiano Ronaldo coûtait 3,5 millions d'euros, et le reste était partagé à parts égales avec le club. Il a joué contre Manchester United en pré-saison, les a humiliés, et juste après le match, ils ont déboursé 11,5 millions d'euros. Jorge a dû empocher quatre millions. Tant mieux pour lui, mais j'étais dégoûté ! »

Silkman a ensuite déclaré à propos de Ronaldo, qui continue d'illuminer le football mondial avec Al-Nassr et le Portugal : « Si Cristiano Ronaldo arrivait sur le terrain aujourd'hui, il ferait bien de signer à Barnsley, car on lui dirait : “Mais qu'est-ce que tu fais ? Tous ces dribbles, ces gestes techniques ? Passe le ballon !”

« Les entraîneurs ne veulent pas que leurs équipes fassent d'erreurs. J'ai observé beaucoup de jeunes entraîneurs. Dire que c'est nul est un euphémisme. On entend toujours : “Passe, passe, passe !” On n'entend jamais personne dire : “Dribble-le, feinte, fais un geste technique !” »