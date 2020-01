Comment Arteta prévoit de rendre Arsenal "accro" aux trophées

L'Espagnol a remporté la FA Cup avec les Gunners en tant que joueur, maintenant il veut le faire à nouveau en tant qu'entraîneur des Gunners.

La fait surgir des souvenirs spéciaux pour Mikel Arteta. Lorsqu'il est arrivé à en provenance d' par Arsene Wenger en toute fin de mercato à l'été 2011, les Gunners restaient sur six ans sans le moindre trophée. Mais moins de trois ans plus tard, la disette s'est terminée de façon dramatique à Wembley, Arsenal étant revenu alors qu'ils étaient menés de deux buts pour battre Hull City 3-2 afin de lever la FA Cup pour ce qui était alors la onzième de l'histoire des Gunners.

Aaron Ramsey a peut-être été le héros grâce à son but vainqueur en prolongation, mais c'est Mikel Arteta qui a été le capitaine de l'équipe au cours de cet après-midi émouvant alors que le club le plus titré de Londres a mis fin à sa longue attente pour remporter un trophée. Et il sait mieux que quiconque à quel point cette victoire était importante et comment elle a aidé le club à remporter la FA Cup de nouveau en 2015 quand a été battu 4-0 en finale, mais aussi en 2017 lorsque Ramsey était à nouveau le héros, cette fois en marquant le but vainqueur pour faire couler 2-1.

"Quand je suis arrivé ici, nous essayions de nous battre pour la . À l'époque, nous n'avions pas tout à fait le niveau pour être dans la course chaque année et remporter le titre, alors les coupes sont devenues très importantes", a déclaré l'Espagnol, qui dirigera son premier match en FA Cup en tant qu'entraîneur principal d'Arsenal lundi soir contre à l'Emirates Stadium.

"Évidemment, ce club a une histoire énorme avec cette compétition et il y a eu des années sans rien gagner. Pour nous, lever cette première FA Cup pour ce club de football a été un soulagement massif. Cela a généré une très bonne confiance et unité autour de notre équipe. Cela a aidé ce groupe de joueurs à réaliser ce qu'ils ont réalisé plus tard en remportant d'autres coupes." Ce succès contre Chelsea reste le dernier trophée majeur d'Arsenal, les Gunners ayant depuis perdu deux finales - en Carabao Cup en 2018 et en en 2019.

L'article continue ci-dessous

Il y a eu d'énormes changements depuis que les Gunners ont levé leur 13e FA Cup. Seulement Rob Holding, Granit Xhaka, Hector Bellerin et Mesut Ozil sont encore présents parmi les joueurs présents lors de la finale à Wembley il y a moins de trois ans. La mentalité gagnante et le sentiment d'optimisme qui s'étaient accumulés en soulevant trois trophées en quatre saisons ont été remplacés par une atmosphère de négativité et de frustration.

Arsenal se retrouve désormais dans une position similaire à celle qu'il occupait avant la victoire contre Hull en 2014. C'est un club qui a désespérément besoin de remonter la pente. Ils sont à des kilomètres d'être un prétendant pour le titre en Premier League, ce qui a ét&eacu