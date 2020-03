Comment Arsenal gère le confinement à cause du coronavirus

Les Gunners font tout leur possible pour rester opérationnels malgré la mise en quarantaine de l'équipe après le diagnostic positif de Mikel Arteta.

L'avenir immédiat du football anglais a changé au moment où a annoncé jeudi soir que son entraîneur principal, Mikel Arteta, avait été testé positif pour le coronavirus. Jusque-là, la tentait de continuer à faire comme si de rien n'était, à poursuivre comme d'habitude, malgré la crise toujours croissante que la maladie mortelle commençait à provoquer dans le pays. En fait, juste une heure avant qu'Arsenal ne publie sa déclaration confirmant qu'Arteta souffrait de COVID-19, la Premier League avait publié sa propre déclaration confirmant que les rencontres programmées du week-end allaient se dérouler comme prévu - avec des fans autorisés à assister aux rencontres.

Mais tout cela a changé presque dès que la nouvelle d'Arteta a éclaté. Dans les 12 heures, la Premier League et la Fédération Anglaise de Football avaient suspendu les prochaines rencontres jusqu'au 3 avril au moins - le consensus général étant que la suspension durera en fait beaucoup plus longtemps que cela. La propagation continue du coronavirus a conduit à une situation sans précédent dans toute l'Europe, tous les championnats majeurs étant désormais suspendus.

Et à Arsenal, les retombées du test positif d'Arteta tard jeudi soir se poursuivent, mais le club fait tout ce qu'il peut pour essayer de ramener une sorte de normalité aux procédures. Après s'être entraîné comme d'habitude mardi, 24 heures avant qu'il ne commence à se sentir mal, l'Espagnol était en contact complet avec toute l'équipe première. Cela a conduit à ce que tous les joueurs d'équipe première doivent entrer dans une période d'isolement pour une période de 14 jours. Ils doivent retourner à London Colney le 24 mars, mais en attendant, ils ne sont pas autorisés à quitter leurs maisons.

Pour essayer de s'assurer qu'ils restent autant en forme que possible pendant cette période de confinement, Arsenal a remis à chaque joueur son propre programme de fitness. La plupart des joueurs ont leur propre gymnase dans leur maison, mais ceux qui n’ont pas cela ont reçu un équipement tel que des vélos d’entraînement et des poids. Des recommandations alimentaires ont également été envoyées et devraient être suivies.

Mikel Arteta et le directeur technique Edu ont été en contact régulier avec l'équipe au cours des derniers jours et continueront de les tenir informés des événements au cours des 10 prochains jours. Le diagnostic d'Arteta n'a pas seulement eu un impact sur l'équipe première, cependant. Plus de 100 membres du personnel et membres du club doivent actuellement s'isoler à la maison, des cadres aux chefs, en passant par le personnel de la sécurité et des communications.

Arsenal avait déjà commencé à limiter tous les voyages non essentiels avant l'annonce de jeudi, mais cela a maintenant été complètement suspendu. Les discussions avec Stan et Josh Kroenke se déroulent désormais par appels vidéo, tout comme les réunions avec l'équipe de direction du club basée au Royaume-Uni. Le directeur du football, Raul Sanllehi, et le directeur général Vinai Venkatesham ont participé à la réunion d'urgence de la Premier League vendredi via une conférence téléphonique, comme ils le feront lorsque les responsables de la Premier League se réuniront à nouveau jeudi prochain pour discuter d'une solution à la crise actuelle.

Les centres de formation de London Colney et Hale End restent fermés dans l'intervalle, les deux subissant des nettoyages en profondeur au cours du week-end. Arsenal se trouve dans ce qui a été décrit à Goal comme une "légère période d'attente'' en attendant de voir si quelqu'un d'autre des deux centres commence à présenter des symptômes suggérant qu'il peut avoir contracté le coronavirus en provenance d'Arteta avant de s'isoler.

Idéalement, ils veulent rouvrir les deux centres dès que possible afin que toute personne qui n’a pas été en contact avec Arteta puisse revenir avant la fin de la période d’isolement de 14 jours. Mais naturellement, ils ne veulent pas prendre de risques qui pourraient obliger les deux complexes à fermer leurs portes encore plus longtemps. Un autre effet entraîné par la suspension totale du football anglais est la menace qu'il fait peser sur les revenus du personnel occasionnel et à temps partiel employé par les clubs à travers le pays.

À Arsenal, ce n'est pas différent, surtout un jour de match où des centaines de personnes du staff, de stewards, de vendeurs de programmes et d'autres travailleurs occasionnels jouent un rôle clé pour assurer que les supporters profitent de leur journée à l'Emirates Stadium. Le hiatus actuel de la Premier League devant se terminer le week-end du 4 avril, Arsenal ne devrait manquer aucun match à domicile - les Gunners accueillant Norwich City le samedi où la suspension prend fin.

Mais avec la suspension largement attendue bien au-delà du début avril, ces employés occasionnels - ainsi que les employés de l'équipe du club, pourraient voir leurs revenus menacés. Arsenal insiste cependant sur le fait qu’ils suivent la situation de près et qu’ils fourniront un «soutien approprié» à toute personne touchée. "Dans toute la situation actuelle, la santé et le bien-être de notre peuple sont une priorité", a déclaré un porte-parole. "Nous travaillons sur les détails à ce sujet, mais nous fournirons un soutien approprié à nos travailleurs occasionnels".