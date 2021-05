"Comme un robot" - Tuchel raconte l'attaque du bus de Dortmund en 2017

L'entraîneur de Chelsea se souvient d'une soirée surréaliste, mais dit ressentir de la sympathie plus que de la colère envers le poseur de bombe.

Thomas Tuchel a admis qu'il se sentait désolé pour celui qui avait attaqué à la bombe le bus de Dortmund, face à lui au tribunal. L'actuel coach de Chelsea, qui prépare son équipe pour la finale de la Ligue des champions contre Manchester City ce samedi, était en charge du Borussia Dortmund lors de ce triste évènement en 2017.

L'Allemand a admis que le traumatisme des événements de cette journée d'avril l'avait laissé "un peu comme un robot", mais qu'il pouvait encore ressentir de la sympathie pour le poseur de bombe, Sergej Wenergold. "Encore jusqu'à aujourd'hui, je ne ressens pas le danger dans lequel nous avons été" , a-t-il expliqué au Telegraph.

"Je me sentais même un peu désolé pour lui"

"Je peux encore voir les clous collés dans le bus. J'espère que ça n'arrivera plus, mais ce n'est pas que j'y pense quand je monte dans les bus, quand je traverse une foule. En quelque sorte non. Je ne l’attends pas, en fait. Je ne veux pas qu’il vienne. Mais c'était absolument surréaliste. C'était totalement surréaliste et c'est toujours le cas aujourd'hui", a ensuite ajouté l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain. Pour rappel, Sergej Wenergold a été reconnu coupable et condamné à 14 ans de prise pour cet acte.

Thomas Tuchel a témoigné à son procès, et a ressenti de la sympathie plutôt que de la colère. "Une fois, j'étais au tribunal plus tard pour rencontrer le gars qui a admis l'avoir fait. Je me sentais même un peu désolé pour lui, je ne pouvais même pas ressentir de colère", a confié le technicien, qui s'est aussi souvenu de cette nuit-là.

"Ma femme raconte constamment que je suis rentré tard chez moi, bien sûr. Je suis rentré chez moi en voiture (...) Ils étaient assez paniqués et je suis rentré à la maison un peu comme un robot, sans trop en parler. J'étais devant la télé en train de regarder Barcelone contre la Juventus parce que c'était une soirée de Ligue des champions".