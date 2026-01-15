"Comme sur Playstation", les mots forts d'un coéquipier sur Messi

Le milieu de terrain argentin admirait son compatriote emblématique lorsqu'il cherchait à construire sa propre carrière professionnelle. Fernandez n'aurait jamais pu imaginer à ce moment-là ce que l'avenir lui réservait : la gloire de la Coupe du Monde aux côtés de Messi au Qatar en 2022.

Fernandez était alors relativement inconnu, surtout pour le public hors d'Amérique du Sud. Son potentiel avait été remarqué à River Plate, ce qui lui avait permis de rejoindre l'Europe et le club portugais de Benfica.

Après avoir remporté un titre mondial au Moyen-Orient, Chelsea, géant de la Premier League, n'a pas tardé à le recruter. Fernandez a rejoint les Blues en 2023 pour un montant record de 107 millions de livres sterling (144 millions de dollars) et n'a cessé de progresser depuis.

Il porte souvent le brassard de capitaine, mettant ainsi ses qualités de leader à l'épreuve. L'année 2025 a été marquée par des succès plus concrets, avec des victoires en Conference League et en Coupe du Monde des Clubs de la FIFA.

Au fil des ans, Fernandez a porté son total de sélections en équipe nationale A à 38. La grande majorité de ces sélections ont été obtenues aux côtés de Messi, le huit fois Ballon d'Or étant passé d'idole d'enfance à ami proche et mentor.

À ce sujet, Fernandez a confié à Por el Mundo : « Je jouais à la PlayStation, je regardais ses matchs, et soudain, je m'entraînais avec lui. C'est incroyable, un rêve. »

Fernandez a joué un rôle important dans la victoire de l'Argentine à la Coupe du Monde au Qatar, contribuant à ce que Messi complète le palmarès le plus prestigieux de l'histoire du football professionnel.

Fernandez a déclaré à GIVEMESPORT à propos de cet exploit : « Gagner la Coupe du Monde avec Messi était incroyable. Nous étions extrêmement motivés car toute l'équipe a grandi en regardant Leo à la télévision. Nous nous battions pour ce titre depuis des années et Messi avait un objectif à atteindre.

Je suis tellement fier d'avoir pu partager ce moment avec lui et de remporter la Coupe du Monde à ses côtés, sachant ce que cela représentait pour lui et pour nous tous. » Bien sûr, nous voulions tous le faire pour lui, car c'était le seul accomplissement sportif qui lui manquait.

« C'est quelqu'un de formidable et je suis très fier de partager ces moments avec lui. Il est le plus grand de tous les temps, alors c'est un privilège de partager le vestiaire avec lui. C'est très important pour moi et j'en profite pleinement. J'essaie de savourer chaque instant passé avec lui. »