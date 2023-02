Combien de fois le Bayern a remporté la Ligue des Champions ?

Le Bayern, futur adversaire du PSG sur la scène continentale, est un grand d’Europe. Mais combien de triomphes en Ligue des Champions totalise-t-il ?

Ce mardi, à l’occasion des 8es de finale de la Ligue des Champions, le PSG se mesure au Bayern au Parc des Princes. Pour le champion de France, c’est un sacré défi qui se présente vu qu’il s’agit d’une des meilleures équipes du continent.

Le Bayern, un géant d’Europe se dresse devant le PSG

La formation bavaroise fait en effet partie du gratin européen. Elle est l’un des favoris de cette épreuve. Peut-il en être autrement vu qu’il s’agit d’un des clubs les plus titrés dans la zone UEFA.

Le géant munichois a conquis la Coupe aux grandes oreilles à six reprises. Cela fait de lui le troisième club le plus titré en Europe derrière le Real Madrid (14 sacres) et l’AC Milan (7). Les Allemands sont à égalité avec Liverpool.

Les trois premières fois, le Bayern a été champion d’Europe quand la compétition reine s’appelait encore la Coupe des Champions (1974, 1975 et 1976). Et les trois suivantes c’était au 21e siècle (2001, 2013 et 2020). La dernière consécration date d’il y a trois ans. C’était à l’occasion du Final 8 à Lisbonne. En finale, Manuel Neuer et ses coéquipiers avaient dominé Paris (1-0) avec un but inscrit par Kingsley Coman.

Outre la C1, le Bayern compte aussi d’autres trophées européens glanés. Les Allemands ont conquis la Coupe de l’Uefa en 1996, la Coupe des Coupes en 1967 et aussi la Supercoupe d’Europe en 2013 et en 2020.