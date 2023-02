PSG - Bayern Munich : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

C'est le match le plus attendu de l'année pour le Paris Saint-Germain. Le juge de paix de ce PSG 2022-2023. Et pourtant, il arrive au pire moment ou presque pour le club de la capitale. A l'aube de ce rendez-vous capitale pour la suite de la saison parisienne, les hommes de Christophe Galtier restent sur deux défaites consécutives face à l'OM en Coupe de France et face à Monaco en Ligue 1.

Paris doit une revanche à ses supporters

Plus globalement, le Paris Saint-Germain n'est plus que l'ombre de lui-même depuis la reprise post Coupe du monde. Le club de la capitale n'a que trop rarement pu compter sur la MNM au complet et a dénombré de nombreuses blessures dans son effectif. La santé des joueurs du PSG est d'ailleurs un des principaux sujets autour de ce PSG-Bayern puisque Mbappé, Messi et Verratti, pour ne citer qu'eux, ont récemment été touché par des blessures.

Si la présence du premier dans le groupe serait une surprise mais semble être la tendance, l'Argentin et l'Italien seront selon toute vraisemblance titulaires pour maximiser les chances du Paris Saint-Germain d'obtenir un bon résultat devant leur public, très remonté après les mauvais résultats du club de la capitale, ce mardi soir face au Bayern Munich.

Le Bayern est prêt pour ce rendez-vous

Les hommes de Julian Nagelsmann, eux, sont montés en puissance depuis la reprise. Après une reprise compliquée mi-janvier avec plusieurs matches nuls en Bundesliga, le Bayern Munich a retrouvé la formule magique et vient de s'imposer très facilement contre Wolfsbourg, en étant en infériorité numérique une bonne partie de la rencontre, et Bochum.

Comme le PSG, le Bayern Munich ne sera pas au complet, mais les Bavarois se sont renforcés cet hiver avec l'arrivée de Joao Cancelo pour combler la blessure de Lucas Hernandez, tandis qu'ils ont effectif bien plus étoffé en attaque. Malgré l'absence de Mané, Nagelsmann pourra compter sur Coman, Musiala, Gnabry, Muller, Sané et Choupo-Moting pour dynamiter la défense du PSG.

Ce choc au sommet du football européen, remake de la finale de Ligue des champions de 2020, fait office de premier énorme rendez-vous de la saison en Ligue des champions, en match à élimination directe. Impossible de prédire à quoi ressemblera cette rencontre tant les deux équipes sont armées et peuvent se neutraliser ou faire déjouer l'autre.

Horaire et lieu du match PSG - Bayern Munich

Ville : Paris

Paris Stade : Parc des Princes

Parc des Princes Heure : 21:00 UTC+1 (heure française) / 20:00 GMT / 21:00 UTC+1 (BST) / 15:00 EST / 12:00 PST

Sur quelle chaîne TV voir PSG - Bayern Munich ?

PSG-Bayern

Ligue des champions

Mardi 14 février

21h00 sur Canal +, Canal + Foot, RMC Sport

Stream : My Canal

Prise d'antenne : 19h50 sur Canal + et Canal + Foot

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme My Canal.

Série actuelle du PSG et du Bayern Munich

PSG : NVVDD



Bayern : NNVVV

Les blessés et absents du PSG et du Bayern :

Au Paris Saint-Germain deux joueurs sont d'ores et déjà forfaits pour cette rencontre. Nordi Mukiele et Renato Sanches, blessés, ne seront pas dans le groupe. En revanche, d'autres sont incertains comme Kylian Mbappé, Marco Verratti et Lionel Messi. Les deux derniers cités, absents contre Monaco, devraient sauf catastrophe être de la partie. Pour Kylian Mbappé, annoncé forfait pour cette rencontre par le club après sa blessure à Montpellier, la donne est plus complexe, mais le Français devrait finalement faire partie du groupe.

En face, le Bayern Munich est privé de Lucas Hernandez, blessé au genou selon toute vraisemblance jusqu'à la fin de saison, de Sadio Mané, Noussair Mazraoui et Manuel Neuer. Thomas Müller et Ryan Gravenberch sont quant à eux incertains.

Les équipes probables

XI de départ du PSG : Donnarumma – Marquinhos, Danilo Pereira, Sergio Ramos - Hakimi, Verratti, Fabian Ruiz, Nuno Mendes - Vitinha - Neymar, Messi.

XI de départ du Bayern : Sommer – Cancelo, Upamecano, De Ligt, Davies - Kimmich, Goretzka - Sane, Musiala, Coman - Muller.