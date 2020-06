Cologne - Leipzig (2-4), Leipzig remonte sur le podium

Le a retrouvé ce lundi le podium de la en sortant victorieux de son duel face à Cologne. Contre le 11e au classement, l’équipe de Nagelsmann a raté son entame de match, mais elle a bien rebondi ensuite et a fini par l’emporter aisément, avec quatre buts inscrits.

Timo Werner, le meilleur buteur de l’équipe, a encore frappé. En début de seconde période, et sur une passe de…son gardien, l’international allemand est allé planter sa 25e réalisation de l’exercice. Elle était précieuse puisqu’elle a permis aux siens de s’échapper au score (1-3). En première période, Cordoba a ouvert la marque pour les locaux (7e) avant que Patrick Schick (20e) et le Français Christopher Nkunku (38e) ne lui rétorquent.

1 - With his assist for Timo Werner's goal Peter #Gulasci becomes the first keeper to be involved in a goal in the current season. Quarterback. @RBLeipzig_EN #KOERBL pic.twitter.com/iBTgxMGoI7