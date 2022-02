Cole explique pourquoi Hazard n’a pas atteint le sommet

Joe Cole a passé une saison à Lille, entre 2011 et 2012. Durant cette campagne, il a eu la chance de côtoyer Eden Hazard. L’Anglais est tombé sous le charme du stratège belge, Eden Hazard. A l’époque, il le voyait atteindre le niveau de plus grands de ce jeu.

Finalement, Hazard s’est un peu perdu en chemin. S’il a brillé à Chelsea, il s’est en revanche un peu perdu au Real Madrid. Les blessures à répétition y sont pour quelque chose, mais selon Cole les difficultés rencontrées par son ex-coéquipier sont surtout dues à son approche du métier.

« Hazard aurait pu gagner tous les trophées possibles »

« Il ne pouvait pas vivre la vie de Cristiano Ronaldo, a-t-il déclaré dans un entretien à The Athletic. Vous savez, les bains glacés à 1h du matin et tout ça… Ce n’est pas lui. Mais s’il l’avait fait, il aurait certainement gagné tous les trophées personnels possibles ».

Cole a apprécié jouer avec Hazard, et il a aussi aimé son séjour dans le nord de la France. Même s’il n’est resté qu’une seule saison, il a pris du plaisir. « Les gens me disait que c’était un championnat de fermier. C’est totalement insensé », a-t-il clamé.

L’ex-joueur de Chelsea et de Liverpool a aussi indiqué avoir beaucoup appris sous les ordres de Rudi Garcia. Il place même le technicien français au-dessus des Carlo Ancelotti et José Mourinho, les autres grands entraineurs qu’il a eus durant sa carrière. « J'avais 29 ans en arrivant, j'avais travaillé avec des coachs comme José Mourinho et Carlo Ancelotti, mais j'ai plus appris, tactiquement, avec Rudi [Garcia] qu'avec mes précédents entraîneurs », a-t-il confié.

Cole a conclu en déclarant que le jeu produit par les Dogues à l’époque l’enchantait au plus haut point : « Nous essayions de jouer comme Barcelone, grâce au coach. Dans les buts, nous avions Mickaël Landreau, le premier portier que j'ai vu aussi à l'aise balle aux pieds. J'ai joué avec Pepe Reina mais jamais Roy Hodgson ou Rafa [Benítez] ne se sont servis de son jeu au pied (…) Nous jouions pour avoir la possession, c'est ce que Rudi nous apprenait tous les jours : garder le ballon. J'ai adoré ça. »