Clermont - PSG : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le PSG va chercher à confirmer son regain de forme en prenant les points mis en jeu face à Clermont.

Quatre jours avant de se rendre à Newcastle à l’occasion de la 2e journée de Ligue des Champions, le PSG va chercher à enchainer en championnat. L’équipe francilienne se déplace chez la lanterne rouge du classement. Inutile donc de préciser que le duel s’annonce particulièrement déséquilibré.

Le PSG, avec ou sans Mbappé ?

S’étant refait une santé le week-end dernier en laminant son rival marseillais (4-0), Paris est désormais sur la bonne voie. Avec Luis Enrique, l’équipe parait enfin tourner à plein régime et ce n’est pas une bonne nouvelle pour les Clermontois, qui ont pris 12 buts cette saison déjà.

L’équipe de Pascal Gastien risque de servir de sparring partner aux Parisiens avant leur match de Ligue des Champions contre Newcastle. Pour les champions de France, c’est en effet le rendez-vous le plus important de ces prochains jours. Attention cependant à ne pas trop y penser. Contre Nice, l’équipe francilienne a été punie pour avoir trop pensé à la C1.

Ce samedi, Luis Enrique pourrait prendre la décision de ménager Kylian Mbappé. Le Bondynois revient tout juste de blessure. Il ne sert à rien de le risquer. En même temps, la détermination et sa volonté de jouer tous les matches, il ne serait pas surprenant de le voir sur le terrain. Si c’est le cas, il va essayer d’améliorer son total de buts, qui est de huit unités déjà.

Horaire et Lieu du match

Clermont – PSG

7e journée de Ligue 1

Samedi 30 septembre au Stade Gabriel-Monpied de Clermont

Coup d’envoi A 17h

Equipes probables

Clermont : Diaw; Seidu, Pelmard, Caufriez; Konate, Gonalons, Magnin, Gastien, Allevinha; Nicholson, Cham.

PSG : Donnarumma; Marquinhos, Skriniar, Hernandez; Hakimi, Ugarte, Zaire-Emery, Barcola; Dembélé, Kolo Muani, Gonçalo Ramos.

Sur quelle chaine et quel streaming pour le match Clermont - PSG ?

Le match entre Clermont et le PSG sera diffusé ce samedi à partir de 17h sur Amazon Prime. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, via le Pass Ligue 1.