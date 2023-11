Clermont - Lens : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le RC Lens affronte Clermont samedi dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

Le RC Lens se déplace sur la pelouse du Clermont Foot samedi à l’occasion de la treizième journée de Ligue 1. Si Lens a l’occasion de remonter encore plus haut au classement, Clermont de son côté, espère profiter de ce match pour s’éloigner encore plus de la zone rouge. Le match promet donc d’être âprement disputé.

Le match de la remontée entre Clermont et Lens

A Clermont, ce n’est pas la grande forme cette saison. Le club risque de rester dans la zone rouge jusqu’à la trêve hivernale. Avec 9 points en 11 matchs disputés, Clermont affiche un bilan de 2 victoires, 3 nuls et 6 défaites. Des résultats qui ne sont pas souhaitables pour un club qui joue la relégation. Toutefois, Clermont reste sur une victoire lors de récente journée de Ligue 1 contre Lorient (1-0). De bon augure avant de défier le Racing Club de Lens ce samedi.

S'abonner à Amazon Prime Video dès aujourd'hui

Du côté de Lens, la tendance est plutôt à l’optimisme ces dernières semaines. Le club est en train de remonter la pente après un début de saison poussif. En témoigne, sa dernière victoire obtenue au caractère contre l’Olympique de Marseille lors de la 12e journée de Ligue 1. Les Sang et Or n’ont d’ailleurs perdu aucun de leurs cinq derniers matchs dans l’élite (2 victoires, 3 nuls). Face à Clermont samedi, le RC Lens compte bien continuer sur sa bonne dynamique et remonter ainsi au classement.

Horaire et lieu de match

Clermont – Lens

13e journée de Ligue 1

Lieu : Stade Gabriel Montpied

A 17h française

Les compos probables de Clermont - Lens

Clermont : Diaw - Pelmard, Seidu, Caufriez - Konaté, Magnin, Keita, Allevinah, Borges - Cham, Nicholson

Lens : Samba - Medina, Gradit, Danso - Frankowski, Abdul Samed, Mendy, Machado - Fulgini, Thomasson – Wahi

Sur quelle chaîne suivre le match Clermont – Lens

La rencontre entre Clermont et Lens sera à suivre ce samedi 25 novembre 2023 à partir de 17h sur Prime Video. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, Pass My Ligue 1.