Clément Lenglet tout proche de Tottenham

Le défenseur français Clément Lenglet est en passe de s’engager en faveur des Spurs de Tottenham.

Au bout de quatre ans passés au FC Barcelone, Clément Lenglet s’apprête à prendre la direction de l’Angleterre et du club de Tottenham.

Le défenseur central français et le club londonien se sont déjà mis d'accord sur les termes de la transaction et il manque maintenant la finalisation du deal. En principe, il rejoindrait les Spurs sous forme de prêt, Tottenham prenant en charge 80 % de son salaire et le FC Barcelone les 20 % restants. Les deux clubs bouclent les derniers détails de cette transaction.

L'option d'achat, le dernier détail à peaufiner

L'intention du FC Barcelone est d'inclure une option d'achat dans le contrat de transfert, pour environ 20 millions d'euros. Les deux clubs sont encore en pourparlers et en négociations, car l'opération est très avancée mais pas encore complètement bouclée. Cependant, tout porte à croire que Lenglet finira par rallier Londres dès cet été.

Le départ de Lenglet serait une nouvelle étape dans la restructuration de la défense barcelonaise. Le club a déjà décidé de ne pas conserver Alves et cherche également une porte de sortie à Sergiño Dest à droite afin de faire venir Azpilcueta.

D'autre part, le Barça veut aussi trouver une destination pour Samuel Umtiti et Óscar Mingueza, car dans le centre de la défense ils ont fait venir Christensen et comptent aussi sur Ronald Araújo, Gerard Piqué et Eric García. De plus, un autre défenseur central de métier est attendu. Selon les médias catalans, les options privilégiées sont Jules Koundé de Séville ou Koulibaly de Naples.