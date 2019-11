Clément Lenglet (Barça), revient sur Griezmann et Messi

Clément Lenglet, est revenu ce mardi sur l'intégration un peu compliquée d'Antoine Griezmann au Barça.

Présent en conférence de presse à l'occasion du rassemblement des Bleus avant les rencontres face à la Moldavie et l'Albanie, Clément Lenglet a été sondé sur la situation d'Antoine Griezmann au .

Le classement Goal 50 2019

L'article continue ci-dessous

L'attaquant français souffre-t-il d'un problème de placement au FC Barcelone ? Lenglet évoque son positionnement et son état d'esprit : "Quand il vient en sélection, il prend énormément de plaisir, il est là depuis pas mal de temps, il a vécu des grandes compétitions, il en a gagné une, il a ses repères. Il est très content et il a une histoire vachement forte avec la sélection, on le sent très heureux. À Barcelone aussi il est heureux, même si parfois vous dites le contraire. Il a le sourire au quotidien, c’est un bon vivant sur et en dehors du terrain", a expliqué le défenseur central tricolore,

"En équipe de , il joue en tant que deuxième attaquant et tourne autour du joueur de pointe, c’est peut-être plus facile pour lui de se procurer des occasions par rapport à son intelligence et son flair. Sur le coté on est déjà plus loin du but donc c’est plus dur de s’en procurer, il part d’un peu plus loin aussi. Par rapport à la France en tout cas où il peut récupérer les deuxièmes ballons, arriver lancé. Dans tous les cas il travaille, il a une super mentalité, et aide ses deux équipes", considère encore le défenseur, qui a été convié à évoquer Leo Messi :

"Messi? C’est quelqu’un de très calme, comme je l’ai déjà dit. Il est très posé, très naturel, quand on arrive dans un groupe comme le Barça on fait attention à ce qu’on fait, mais ce n’est pas Leo qui vient nous donner des ordres ou nous réprimander. C’est quelqu’un de simple, qui nous laisse jouer, avec Antoine ça s’est passé de la même manière que pour moi. Petit à petit le dialogue se fait, on commence à parler. Il a un noyau très fort autour de lui, il s’entend très bien avec Luis (Suarez), mais il reste ouvert. On peut parler de plein de choses avec lui, et pas seulement de football. Il nous aide au quotidien.", confie Lenglet dans des propos relayés par RMC Sport.