Clasico : le geste très classe de Florentino Perez

Le président du club, Joan Laporta, était sans doute l'un des hommes les plus heureux d'Arabie saoudite, son équipe remportant son quatrième trophée en douze mois.

Selon MD, M. Laporta s'est exprimé sur la victoire lors de sa conférence de presse d'après-match. Il a clairement affirmé que le FC Barcelone était largement supérieur au Real Madrid.

« Je suis très heureux. Notre équipe nous offre des prestations de haut niveau comme aujourd'hui et fait preuve d'un bel esprit d'équipe. Nous nous considérons comme une grande famille, et c'est vraiment le cas. Nous étions meilleurs, mais en finale, il n'y a pas de favori. Nous avons bien commencé en marquant, puis ils ont égalisé et la situation aurait pu se compliquer, mais l'équipe a su gérer la pression. Nous étions nerveux, c'est normal en finale. »

Avant le match, Laporta a révélé que les relations institutionnelles avec le Real Madrid étaient au bord de la rupture, tout en précisant qu'il conservait beaucoup de respect et d'admiration pour son homologue Florentino Pérez. Après la finale, il a confié que les deux hommes s'étaient entretenus au coup de sifflet final.

« Florentino m'a félicité et nous nous sommes salués cordialement avant le match. Il en aurait été de même dans l'autre sens. »

La saison dernière, la victoire 5-2 du FC Barcelone face au Real Madrid a été le catalyseur d'une excellente seconde partie de saison, qui a vu l'équipe de Hansi Flick remporter également la Liga et la Coupe du Roi. Laporta pense que le même scénario, voire mieux, pourrait se reproduire à l'issue de la saison 2025-2026.

« La victoire en Supercoupe a marqué le début de la saison dernière, qui s'est conclue par trois titres. Nous espérons que cette année sera tout aussi réussie. »