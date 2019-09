City - Raheem Sterling prend la défense de Bernardo Silva

Partenaire de Bernardo Silva à City, Raheem Sterling a volé au secours du Portugais, accusé de racisme par la Fédération Anglaise de Football.

Auteur d'un début de saison convaincant, dans la lignée de son exercice précédent, Bernardo Silva s'est imposé comme l'un des piliers du dispositif de Pep Guardiola à . Impressionnant et irréprochable sur les terrains, l'ancien joueur de l'AS est néanmoins pointé du doigt par la Fédération anglaise de football, qui lui reproche un tweet moqueur au sujet de son ami et coéquipier Benjamin Mendy. Une enquête a même été ouverte pour "racisme".

Une enquête qui soulève le débat Outre-Manche, la relation amicale entre les deux hommes depuis leur titre remporté en 2017 sur le Rocher n'est plus à prouver. Ainsi, si le caractère maladroit des moqueries de Bernardo Silva ne fait guère de doute, l'affaire ne devrait pas s'éterniser.

"La chose la plus importante pour moi est qu’il n’a pas fait référence à une couleur"

En attendant, les soutiens à l'encontre de l'international portugais se multiplient. Après ceux de Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, c'est au tour de Raheem Sterling de prendre position, l'Anglais, buteur samedi face à (1-3), a livré un discours nuancé.

"Je pensais que la situation était entre deux amis. Je peux voir à quel point certaines personnes vont être sensibles, mais dans cette situation, Bernardo a fait une blague à un ami. Il n’a pas parlé de la couleur de sa peau, il n’a pas parlé de ses lèvres. Sur les photos, ils ont tous les deux de petites têtes. La chose la plus importante pour moi est qu’il n’a pas fait référence à une couleur. Nous savons tous et tout le monde peut voir que Mendy est un garçon noir. Vous devez être fier d’être noir aussi", a déclaré celui qui a inscrit le troisième et dernier but de Manchester City. Voici une polémique dont Bernardo Silva et Benjamin Mendy se seraient bien passés...