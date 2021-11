City-PSG : Marquinhos, Kimpembe... Toutes les réactions

Marquinhos (défenseur du PSG) : City contrôle et va d’un côté à l’autre. On connaît nos forces, mais ils connaissent les leurs. On a essayé de bien défendre et d’avoir le ballon, mais c’est difficile contre eux. On a quand même réussi à avoir des occasions, sans les concrétiser. Je pense aussi qu’on aurait pu mieux défendre sur les buts encaissés.

Oui, on se qualifie pour les huitièmes et c’est le plus important. Est-ce qu’on va tomber sur une grosse équipe ? On s’en fout un peu, ça. Des fois, on finit premiers et on tombe contre une grosse équipe. Des fois, on finit deuxièmes et on tombe sur une équipe moins forte. Aujourd’hui, ça ne veut plus dire grand-chose. On doit se concentrer sur nous, et travailler.

Presnel Kimpembe (défenseur du PSG) : L’objectif numéro un, c’était la qualification, c’est sûr. Mais on reste forcément déçus par cette défaite. On savait qu’on pouvait faire mieux. On est des compétiteurs et on aime pas la défaite. Sur quoi on doit progresser ? Il faut qu’on tue les matchs plus tôt. On doit aussi travailler en équipe, bloc médian, coulisser… et voilà, ça fera l’affaire.

Mauricio Pochettino (entraineur du PSG) : "Manchester City a eu une grosse possession ? Non, la possession c’était 55-45, elle n’était pas énorme pour eux. Une grosse possession c’est 70-30. Il n'y pas eu de panique. Ils ont été meilleurs que nous en première période. Quand on voit le nombre de fautes qu'on a fait, et leur nombre à eux, voilà, ça dit la vérité de la première période. Il y a une vraie différence entre les deux équipes. On a mieux commencé la seconde période, l'équipe est sortie davantage. On a eu la chance d'être devant, d'ouvrir le score. On a dû faire quelques changements après l'égalisation. L'équipe s'en est ressentie, elle a eu du mal à compenser, ça a donné le deuxième but. On va surtout retenir la deuxième période, c'est le visage qu'on voulait voir. Je suis très satisfait de tous les joueurs. Vu les circonstances du début de saison, c'est bien d'être qualifié."