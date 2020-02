City-West Ham (2-0) - Les Skyblues l'emportent sans forcer

Grâce à un très bon Kevin De Bruyne, Manchester Ciy n'a pas eu à forcer son talent pour venir à bout de West Ham ce mercredi soir, à l'Etihad Stadium.

Lourdement sanctionné par l'UEFA le week-end dernier, s'apprête à entrer dans un nouveau chapitre de son histoire. Et pas forcément l'un des plus aisés à gérer. Bien au contraire. Ce mercredi soir, et alors que la panique règne en interne, les hommes de Pep Guardiola avaient tout intérêt à rester concentrés sur l'aspect sportif, eux qui recevaient pour le compte de la 26ème journée de . Appliqués, les Skyblues se sont logiquement imposés.

Kevin De Bruyne à la baguette pour City

Si le Champion en titre s'est assuré de prendre les trois points face aux Hammers, force est de constater qu'ils auraient pû se rendre la tâche plus facile. En effet, bien que largement dominateurs, les joueurs de Pep Guardiola n'ont réussi à faire craquer la solide défense de West Ham qu'à une seule reprise en première période, malgré des situations particulièrement nombreuses, notamment gâchées par Gabriel Jesus.



Maladroits dans le dernier geste, c'est donc sur corner que les Mancuniens ouvraient le score (30e). Kevin De Bruyne s'offrait une 17ème passe décisive cette saison en championnat, et Rodrigo reprenait victorieusement de la tête. À la pause, City avait maîtrisé son sujet, mais n'était pas à l'abri.

Au retour des vestiaires, West Ham revenait avec de meilleures intentions, mais pliait de nouveau. Passeur en première période, Kevin De Bruyne se muait cette fois en buteur (62e). Trouvé de manière involontaire par Bernardo Silva, le Belge concluait du pied droit dans un angle fermé et faisait le break. Sans forcer, Manchester City s'imposait devant ses supporters à l'Etihad Stadium. Seule fausse note, la sortie sur blessure de David Silva dans les dernières minutes...