City - Guardiola satisfait de sa charnière, Laporte va devoir patienter

Aymeric Laporte (26 ans), le défenseur central français de Manchester City, a perdu sa place de titulaire. Inquiétant, à quelques mois de l'Euro.

Plus convoqué en Équipe de depuis le mois d'août 2019, Aymeric Laporte vit mal son absence chez les Bleus. Néanmoins, il faut dire que les Tricolores disposent d'un réservoir de talents exceptionnel en défense centrale et le joueur, peu utilisé du côté de , en fait forcément les frais...



"Il me manque quand même un petit plus par rapport à la sélection nationale. Ça fait maintenant longtemps que je n’y vais plus, c'est une grosse désillusion, surtout après avoir passé plus de 5 ans en Équipe de France chez les jeunes et avoir été capitaine pendant presque 3 ans. Mais la vie fait que c’est comme ça, il faut accepter et travailler dur et s’acharner pour revenir au niveau et être plus fort que jamais", avait ainsi déclaré le principal intéressé en novembre dernier, lucide.

"Laporte mérite d'être dans l'équipe, mais Stones et Dias le méritent aussi"

Sauf que depuis, sa situation personnelle ne s'est pas arrangée. Pire, elle s'est dégradée. En effet, Aymeric Laporte n'a plus été titularisé en depuis la défaite à (0-2) le 21 novembre dernier. L'ancien de Bilbao va donc devoir lutter pour se faire une place dans le onze titulaire de Pep Guardiola.

Après le match nul (0-0) face aux rivaux de , le manager de Manchester City, Pep Guardiola, a justement évoqué le cas du Français dans des propos accordés au site du club, soulignant surtout la bonne performance de sa charnière centrale composée de John Stones et Ruben Dias.

"Laporte mérite d'être dans l'équipe, mais Stones et Dias le méritent aussi. Ils ont incroyablement bien joué lors des derniers matchs, ils n'ont pas commis une seule erreur (...) Laporte reviendra. La saison est longue. Ce que les joueurs doivent faire, c'est travailler plus fort, mieux... et le moment viendra. Quand ce moment viendra, ils devront être performants", a ainsi déclaré l'entraîneur de Manchester City. En d'autres mots, la situation d'Aymeric Laporte est la même en club et en sélection...