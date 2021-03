City - De Bruyne veut positiver après la défaite contre United

Manchester United a mis fin à une incroyable série de 21 victoires consécutives pour Manchester City, invaincu depuis fin novembre.

Kevin De Bruyne estime que Manchester City doit tenter de prendre les points positifs dans la défaite après que leur remarquable série de records ait pris fin lors d'une défaite dans le derby contre Manchester United ce dimanche.

Le penalty précoce de Bruno Fernandes et le contre conclu par Luke Shaw ont permis aux Red Devils de l'emporter à l'Etihad, pour mettre fin à leur série de 21 victoires consécutives des Citizens.

L'équipe de Pep Guardiola reste cependant en pole position en Premier League malgré sa défaite, et De Bruyne, bien que déçu du résultat, déclare que les Blues vont essayer de considérer leur revers comme un carburant pour aller plus loin.

"De toute évidence, je ne pense pas que nous ayons très bien commencé, a déclaré l'international belge à Sky Sports après le match. Nous savions que ce serait difficile.

"Nous avons joué leur jeu avec le premier but et il nous a fallu environ 15 minutes pour régler un peu. Ensuite, nous avons bien joué, mais nous n'avons pas marqué et cela a fait la différence.

"Ce n'est pas le mieux si vous prenez du retard après une minute, mais vous avez encore 90 minutes après. La deuxième était un peu moins bonne [à concéder] mais je pense que la mentalité des joueurs était la même que d'habitude.

"Ce n'est pas bien de perdre le derby, mais ça arrive parfois. Nous devons aller de l'avant - mercredi est un nouveau match. Parfois, il faut perdre des parties et avoir des mauvais sorts. Même dans la course à la victoire, nous avons eu quelques mauvais sorts mais nous avons surmonté à l'époque, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Parfois, cela peut être positif."

Bien qu'il soit souvent apparu comme le mastreo créatif de Guardiola ces dernières saisons, De Bruyne n'a pas réussi à orienter les hôtes pour trouver une réponse. Une nouvelle prestation mitigée face aux voisins d'Old Trafford, contre lesquels il n'a inscrit qu'un seul but en huit matches de Premier League.

Pour un joueur connu pour ses nombreuses passes décisives, De Bruyne n'a jamais aidé à marquer un but contre les Red Devils, un exploit d'autant plus remarquable qu'il a réussi au moins un but contre toutes les équipes de première division, à l'exception de Leeds United, récemment promu.