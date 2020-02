City - Aymeric Laporte vise l'Euro et prévient le Real Madrid

Le défenseur de Manchester City, de retour de blessure, souhaite disputer l'Euro avec les Bleus cet été, et venir à bout du Real Madrid en C1.

Considéré par Pep Guardiola lui-même comme le meilleur défenseur de l'effectif du Champion d' , le Français Aymeric Laporte marchait sur l'eau avec en début de saison, avant de contracter une blessure l'ayant éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Opéré du genou droit et touché au niveau du cartilage et du ménisque latéral, le défenseur central avait aussi été contraint de ne pas honorer sa convocation en Equipe de . Frustrant...

"L’Euro, si c’est possible, ce serait mieux que mieux"

Dans un long entretien accordé à l'émission Téléfoot (TF1), Aymeric Laporte est justement revenu sur ce douloureux timing, qui plus est alors que l' se profile dans quelques mois désormais. "Comme par hasard, la veille d’aller en équipe de France. Ce n’est pas que tu te sens maudit, mais voilà, c’est peut-être la malchance. (...) Mais je suis de retour, je suis content, tout va bien, je n’ai aucune douleur, je suis d’attaque. J’essaie de démontrer que j’ai les qualités pour faire partie de cette équipe de France. Forcément, l’Euro, si c’est possible, ce serait mieux que mieux", a ainsi confié l'ancien de l'Athlétic Bilbao.

De retour de blessure, le joueur de 25 ans est désormais 100% concentré sur les objectifs à venir. Premier en date pour Manchester City ? La confrontation face au en huitième de finale de la Ligue des Champions. Un rendez-vous de gala en perspective. Mais pas question d'être impressionné.

"C’est une des meilleures équipes du monde actuellement et je pense qu’ils sont favoris par rapport aux années précédentes en Ligue de champions et à leur vécu. Après, on a de très grands joueurs, comme eux, on peut faire mal aussi. Ce peut être une confrontation très disputée", a-t-il prévenu. Déterminé.