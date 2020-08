Ciro Immobile fait aussi bien qu’Higuain

Ciro Immobile continue d'accumuler les accomplissements hors norme en cet exercice 2019/2020. Après s’être adjugé le Soulier d’or européen et avoir dépassé les 100 buts dans l'élite transalpine avec la , l’international azzurro est devenu ce dimanche le buteur le plus performant sur une campagne de . A égalité avec Gonzalo Higuain.

Lors d’un déplacement à à l’occasion de l’ultime journée du championnat (1-2), Immobile a planté sa 36e réalisation de l’exercice. C’est autant qu’El Pipita lors de la campagne 2015/16 quand il évoluait chez les Partenopei. Personne n’a jamais fait mieux que ces deux-là.

