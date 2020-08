Cinq mois après, Ronaldinho est sorti de prison

Détenu depuis plus de cinq mois au Paraguay pour usage de faux passeports, Ronaldinho a été remis en liberté ce lundi.

Enfin la liberté pour Ronaldinho ! Après des mois passés en prison au , l’ancienne star brésilienne a été remis en liberté ce lundi, par le juge en charge du dossier. Pour rappel, Ronaldinho et son frère avaient été arrêtés début mars pour usage de faux documents officiels au Paraguay.

Ils y étaient allé pour un programme social mais s’étaient fait arrêter à l’aéroport d’Asuncion où ils avaient "exhibé d’authentiques passeports paraguayens, mais avec un faux contenu."

Depuis, ils étaient tous les deux en détention et devront s’acquitter d’une amende de 90 000 dollars qui sera utilisée pour la lutte contre le Covid-19. Etant autorisés à retourner au , Ronaldinho et son frère devront prouver une adresse afin de rester sous surveillance et devront se présenter devant la justice brésilienne tous les quatre mois.