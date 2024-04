Christophe Galtier, un grand d’Europe lui fait une œillade

Après quelques mois passés au Qatar, Christophe Galtier pourrait revenir en Europe. Un géant européen veut du technicien français.

Entraîneur d’Al Duhail SC en Qatar Stars League, Christophe Galtier pourrait ne pas faire long feu avec le club qatarien. L’ancien coach de l’OGC Nice serait dans le viseur d’une grosse écurie européenne, qui veut le faire signer cet été.

L’AC Milan observe Galtier

Après seulement une saison avec le Paris Saint-Germain, Christophe Galtier a été libéré par le club francilien l'été dernier. Alors qu’il avait été cité proche de l’Olympique de Marseille, c’est finalement la direction du Qatar que l’ancien coach de Lille a prise. Mais le technicien français pourrait prendre les commandes d’un géant club du vieux continent cet été.

En poste à l’AC Milan depuis l’été 2019, Stefano Pioli, qui est sous contrat jusqu’en 2025 avec les Rossoneri n’irait pas au bout de son bail. A en croire les informations de la Gazzetta Dello Sport, le club italien a pris la décision de se séparer de son entraîneur à la fin de la saison en cours. Le média indique d’ailleurs que même en cas de victoire dans le derby milanais contre l’Inter, lundi, n’amènera pas les dirigeants de l’AC Milan à revoir leur décision.

Alors que le quotidien sportif a fait savoir que Julen Lopetegui et Paulo Fonseca sont les deux noms étudiés à l’interne récemment et des contacts téléphoniques ont eu lieu entre les parties concernés, les noms de deux autres techniciens intéressent les dirigeants milanais. Il s’agit en effet de Marcelo Gallardo (en poste jusqu'en 2025 à Al Ittihad en Arabie Saoudite) et Christophe Galtier (en poste à Al Duhail SC au Qatar.

Mais le propriétaire du club, l’Américain Gerry Cardinale, laisse le soin à Zlatan Ibrahimovic pour prendre la décision finale.