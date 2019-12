Christophe Galtier : "Renato Sanches veut faire l'Euro 2020 et jouer contre la France"

Présent en conférence de presse, Christophe Galtier a évoqué le match contre Lyon, mais aussi la situation de Renato Sanches, opérationnel.

Dauphin du en la saison dernière, le LOSC rencontre plus de difficultés lors de cet exercice 2019-20. Huitièmes en championnat et d'ores et déjà éliminés en Ligue des Champions, les Dogues auront tout de même l'occasion de prendre place sur le podium en cas de victoire face à l'Olympique Lyonnais mardi soir (21h05). Présent en conférence de presse, Christophe Galtier, l'entraîneur du club, a réclamé plus de liant offensivement.

"Toutes les équipes sont dépendantes de leurs attaquants. Contre le DFCO, on a cherché des petites passes dans les derniers mètres. On se doit de tirer plus. Mais je ne suis pas inquiet que l'équipe soit dépendante de Victor Osimhen. Il faut qu'il y ait plus de relations entre nos éléments offensifs. Des fois, on insiste un peu trop à l'intérieur. Il est indispensable de tenter sa chance pour finir les actions", a analysé le technicien, avant d'évoquer son prochain adversaire.

"Répéter les performances, c'est difficile car nous sommes attendus"

"Contre l'OL, on jouera un adversaire qui a le même rythme que nous. Il y a beaucoup de similitudes entre l'OL et nous. L'an dernier, nous étions à la bagarre pour la deuxième place. Cette année, il y a eu des changements. Répéter les performances, c'est difficile car nous sommes attendus", a confié l'ancien de l'ASSE. Pour ce match en terre lyonnaise, Christophe Galtier devrait pouvoir compter sur Renato Sanches, recrue phare de l'été qui peine encore à s'imposer.

"Renato Sanches est un jeune joueur qui a une énorme envie et qu'il faut parfois canaliser. C'est un gros compétiteur. Il veut faire l' et jouer contre la . Pour demain ? Il me semble qu'il sera opérationnel". En forme, le Portugais ne serait pas de trop pour permettre au LOSC de remonter au classement.