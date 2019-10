Christian Pulisic voit triple avec Chelsea

Le milieu offensif des Blues est devenu ce samedi le deuxième américain à claquer un triplé en Premier League.

Alors qu’il n’avait plus été titulaire en depuis presque deux mois, Christian Pulisic a fait parler la poudre ce samedi, en scorant trois des quatre réalisations de son équipe de à (4-2).

L’ancien joueur de Dortmund n’avait pas encore marqué dans le championnat anglais. Il a donc connu un réveil fulgurant avec cet incroyable triplé. Il a mis sa première réalisation du gauche à la 21e, puis une autre du droit à la 45e et enfin un dernier du dos à la 56e. Excusez de peu ! C’est ce qu’on appelle un hat-trick parfait et il est le premier joueur de Chelsea à le réussir depuis un certain Didier Drogba en mai 2010 (face à Wigan). Pulisic peut être fier de sa performance. D’autant plus qu’il n’est que le deuxième joueur américain à réussir un triplé dans ce championnat. Seul Clint Dempsey (ex- ) avait fait aussi bien auparavant. C’était en janvier 2012.

Après la partie, le héros du jour s’est naturellement dit très heureux. "C’était incroyable. Quelle journée pour moi", a-t-il confié à Sky Sports. "Je suis très heureux du résultat. J'aurais aimé qu’on réussisse un clean sheet, mais au final, ce fut quand même un jour spécial pour moi. Les premiers mois ont été durs. J'ai eu quelques titularisations au début de la saison, puis j'ai essayé de grappiller la moindre minute pour avoir un impact. S’adapter dans un club comme celui-ci, ça prend du temps et je suis content des progrès que j’ai fait".

Il a oublié le ballon du match

Pulisic a failli s’en aller sans le ballon, comme c’est souvent le cas pour les joueurs qui marquent trois fois dans un seul match. Questionné à ce sujet, il a répondu avec ironie : « C'est parce que je ne suis pas habitué à mettre des triplés (rires). Honnêtement, je n'y ai pas pensé. Heureusement que mes coéquipiers me l'ont rappelé! »

Sans leur ailier américain, il n’est pas sûr que les Blues seraient sortis vainqueurs de ce match qu’ils ont beaucoup plus mal terminé qu’ils ne l’ont commencé. En fin de partie, et après que Willian a porté le score à 4-0, les Clarets ont scoré deux fois en l’espace de trois minutes (86e et 89e).

Pour l’équipe de Lampard, ce succès est le quatrième de suite en championnat et il lui permet de se hisser à la quatrième place du classement. Les ennuis de début de saison sont totalement oubliés du côté de Stamford Bridge.